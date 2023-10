Szerdán a Ferencváros vendégeként folytatta bajnoki szereplését a Kisvárda Master Good SE. Ahogy az várható volt, a fővárosi zöld-fehérek érvényesítették a papírformát és magabiztosan tartották otthon a két pontot 40–25). Pedig nem így indult a találkozó, bátran kezdett a Kisvárda, az első percekben vezettek is, a házigazdák aztán rákapcsoltak és megfordították az eredményt, de a 20. percben még csak egy volt a különbség a javukra.

– Azt beszéltük a mérkőzés előtt, hogy ne legyünk kishitűek és merjük megmutatni magunkat, ennek szellemében jól is kezdtük a találkozót – kezdte érdeklődésünkre Józsa Krisztián, a Kisvárda Master Good SE vezetőedzője. – Ez húsz percig rendben is volt, támadásban és védekezében is jól teljesítettünk – tette még hozzá.

A kapuban a Győr elleni mérkőzéshez hasonlóan Torda Vanessa kezdett, ő is hozzátette a magáét a remek kezdéshez.

– Vanessa ismét megkapta a lehetőséget, élt is vele, elégedett vagyok a teljesítményével, közelről nagyon jól védett, sok ziccert hárított, hozzájárulva ezzel, hogy egy darabig pariban voltunk a Fradival.

Húsz perc után aztán kezdett leszakadni ellenfelétől az egyre többet hibázó Kisvárda.

– Egy idő után lassan, de biztosan kezdett kijönni a két csapat közötti különbség, a Fradi tempót váltott, nem tudtuk tartani velük a sebességet. Jöttek a technikai hibák, amelyből köönyű lerohanás gólokat kaptunk, ziccereket hibáztunk, így nyolc perc alatt jelentős előnybe került a házigazda, valamint Sápi Gréta kiválása sem tett jót a csapatnak. Támadásban láttam jó dolgokat, amelyek a velünk egy szinten lévő csapatok ellen hatékonyan tudnak majd működni. Védekezésben azonban ahogy fáradtunk, nagyon kijött a fizikai különbség, rengeteg gólt kaptunk betörésből – zárta a Kisvárda trénere.

A csapathoz kapcsolódó hír még, hogy Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány kihirdette keretét a Németország elleni, november 5-i idegenbeli felkészülési mérkőzésre, valamint az előtte sorra kerülő összetartásra. A tizenhét fős keretnek ezúttal is tagja a Kisvárda balátlövője, Juhász Gréta.

A Kisvárda legközelebb november 10-én játszik bajnoki mérkőzést, akkor a Fehérvár érkezik hozzájuk.