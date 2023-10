Hazai környezetben folytatódott az országos utánpótlás bajnokság az A2 osztály Keleti csoportjában. Az Aqua SE Nyíregyháza csapata a csoportban erősnek számító Ceglédi VSE-t látta vendégül az Nyíregyházi Városi Uszodában.

A gyermek csapat a múlt hetinél kissé bátrabb támadó játékkal szenvedett ismét vereséget.

– Megvolt a lehetőségünk egy tisztes eredmény elérésére. Adódtak helyzeteink, de elhamarkodott döntések miatt ezek rendre kimaradtak. Ugyanakkor voltak ügyes megoldásaink. Továbbra is alapvető – egyben a végeredményt is döntően meghatározó – feladatunk, hogy a védekezésben, és a passzokban ne kövessünk el elemi hibákat. A bajnokság 4 kiemelkedő csapata közül kettőn túl vagyunk. A gyermek csapat ezen a játéknapon bátrabb támadó játékot mutatott azonban nem sikerült a bravúr. Töretlenül készülünk a következő ellenfelekre. Gratulálok a ceglédieknek – mondta Éder Zsolt a gyermek csapat edzője.

A serdülőknél az első félidőre még egygólos előnnyel mehettek a hazaiak, azonban a végjátékot a ceglédiek bírták jobban és így 13-9-es vereséget szenvedtek a nyíregyházi serdülők. Az ifjúsági mérkőzéssel zárult a forduló, ahol vendég győzelemmel ért véget.

– Azt gondolom van feladatunk bőven. A védekezésünket nagyon gyorsan rendbe kell raknunk az ifiknél és a serdülőknél is. Tíz gól alatt kell tartanunk a következőkben az ellenfeleinket. A támadó játékunk is elég döcögős. Igaz, most több gólt lőtt a serdülő csapat mint múlt héten, azonban az ifi meccsen nem igazán jöttek össze a dolgok. Ki kell javítani ezeket a hibáinkat. Dolgozunk és készülünk az Oázis elleni mérkőzésünkre – mondta Hatvani Péter a serdülő és az ifi csapat edzője.

Vasárnap Budapestre utaznak a nyíregyházi vízilabdások ahol az OÁZIS csapata lesz az ellenfél.

Serdülő

AQUA SE Nyíregyháza– Ceglédi VSE 9–13 (4-3, 1-1, 2-4, 2-5)

Gól: Virág Botond 3, Dorogi L. 3, Székely Á. 2, Tolnai D.

Gyermek

AQUA SE Nyíregyháza–Ceglédi VSE 5–22 (1-6, 1-3, 0-7, 3-6)

Gól: Himics P. 2, Maczkó M. 2, Kusnyér Á. 1

Ifjúsági

AQUA SE Nyíregyháza–Ceglédi VSE 5–14 (1-3, 1-4, 1-2, 2-5)

Gól: Székely Á., Galambvári G., Radóczi B., Kun B., Pelle L.