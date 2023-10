A Vasas elleni vereséggel egy hosszú, szép sorozat lezárult, így a Nyíregyháza Spartacus vasárnap délután azzal a szándékkal léphetett pályára, hogy belekezd egy újabb pozitív széria építésébe. A csapat feladatát nehezítette, hogy eltiltás miatt Baki Ákos, Farkas Bendegúz és Toma György sem játszhatott, a tabellára tekintve ugyanakkor bizakodóak lehettek a Szpari szurkolói, elvégre a második fogadta a sereghajtót.

Igen ám, de Tímár Krisztián már a mérkőzés előtt kiemelte, hogy senkit ne tévesszen meg az aktuális állás, az Ajka jobb csapat annál, mint amit az eddigi eredményei mutatnak. Ha a balmazújvárosi találkozó nem is feltétlen bizonyította, hogy a Veszprém vármegyei együttes annyira erős gárda lenne, a vendégek csak megszerezték a vezetést az első félidő hajrájában. A nyíregyháziak aztán a második játékrészre jóval határozottabb futballal álltak elő, ha úgy vesszük, két születésnapos góljával fordított: Gresó Mátyás október 24-én, Myke Ramos a találkozó másnapján ünnepelt.

A Spartacus végül megérdemelt győzelmet aratott (2–1).

– Nagyon küzdelmes mérkőzés volt, ilyenre is számítottunk – értékelt Tímár Krisztián vezetőedző. – Egész héten azon dolgoztunk, hogy bebizonyítsuk, csak kisiklás volt a Vasas elleni találkozó. Az első félidőben meddő fölényben futballoztunk, kontrolláltuk ugyan a játékot és sokat voltunk az ellenfél térfelén, de a tizenhatoshoz érve nem támadtunk elég hatékonyan. A szünetben azt kértem, hogy még nagyobb nyomást helyezzünk a kapura, még több beadást és átlövést vártam. Változtattam is, mert center poszton a mozgékony Géresi Krisztián helyett más típusú játékosra volt szükség, aki jobban megtartja a labdát. Ez bejött, Myke jól szállt be a mérkőzésbe. A srácok megfogadták, amit mondtunk nekik.

Noha ezúttal nem volt látványos a Szpari játéka, a csapat erejét mutatja, hogy hátrányból felállva győzött és megőrizte második helyét a tabellán.

– Nem vagyunk a Barcelona vagy a Real Madrid, nem tudunk minden alkalommal tiki-takával nyerni, néha küzdenünk kell, de akkor is megszerezzük a három pontot – mondta el a tréner. – Azt kérem a csapattól, hogy mindig mi akarjuk jobban a győzelmet. Átérezték a srácok, hogy nagyon fontos ez a mérkőzés. Szeretnénk ezen az úton maradni! Ebben az osztályban nincs könnyű meccs, alaposan felkészülnek belőlünk az ellenfelek, így vagy úgy, próbálják elrontani a játékunkat, amihez fel kell nőnünk.

A Spartacus vasárnap a Gyirmót vendégeként folytatja bajnoki szereplését, előtte azonban szerdán Dunaföldváron lép pályára a Magyar Kupa negyedik körében. Az NB III. Dél-Nyugati csoportjában szereplő földváriak is győzelemmel hangoltak az összecsapásra. A mérkőzés nyertese a legjobb tizenhat közé jut.

A labdarúgó NB II. állása

1. ETO FC Győr 13 9 2 2 33–15 29

2. Nyíregyháza 13 8 4 1 21–10 28

3. Vasas 13 7 3 3 29–15 24

4. Kozármisleny 13 7 3 3 24–15 24

5. Szeged 13 4 8 1 15–13 20

6. Kazincbarcika 13 4 7 2 15–11 19

7. Budafok 13 5 3 5 14–16 18

8. Gyirmót 13 4 6 3 18–16 18

9. Pécs 13 4 6 3 5–8 18

10. Csákvár 13 5 2 6 14–13 17

11. Bp. Honvéd 13 4 4 5 15–15 16

12. Soroksár 13 4 4 5 13–14 16

13. Haladás 13 4 4 5 15–18 16

14. BVSC-Zugló 13 4 3 6 11–19 15

15. Tiszakécske 13 3 5 5 16–18 14

16. Siófok 13 3 3 7 12–20 12

17. Mosonmagyaróvár 13 1 3 9 10–31 6

18. Ajka 13 1 2 10 6–19 5