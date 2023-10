Idén harmadik alkalommal rendezi meg a Napkori Sport Egyesület az András napi futóversenyüket, amelyen az elmúlt évben is több százan vettek részt.

Ezúttal is több távot teljesíthetnek az indulók, így lesz 5km, 10km és 21km táv, de a Suli-buli futam egy kilométere is nagyon közkedvelt a gyermekek körében. A rendezvény egyik érdekessége, hogy a napkori erdőben a leghosszabb távon indulók egyedi befutószalaggal is gazdagabbak lesznek.

– Minden indulót éremmel és töltött káposztával várunk és persze egy feledhetetlen hangulattal. Külön díjazzuk a leggyorsabb Andrásokat és a helyezetteket. Érdemes előnevezni az eseményre, mert a helyszíni nevezés jóval drágább lesz. Az eseményünk versenyközpontja a Kerekerdő Turisztikai Központ lesz, amely csodás panorámával rendelkezik, így egy tartalmas családi napot tudnak majd eltölteni mindazok, akik kilátogatnak hozzánk – tudtuk meg Serbán András főszervezőtől.