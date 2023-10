Az egy hónapos szünet után pedig már egy ideje elindult az őszi felkészülés, azonban fontos változás történt a szabolcsi amerikaifutball-csapat életében, hiszen új helyszínen folytatják a munkát. A spártaiak új központja Nyírpazony lett.

– A változás szükségességét már a 2023-as szezon rajtjánál éreztük – emelte ki dr. Szépe József csapatvezető. – Annak ellenére, hogy már a harmadik évünket kezdtük meg Leveleken, a helyi önkormányzattal nem sikerült megtalálni a közös hangot, viszont ezúton is köszönöm Nagy Viktor Alpolgármester Úrnak a közreműködést és az elmúlt 3 év munkáját, nélküle ugyanis nem tudtunk volna ilyen eredményesen szerepelni az elmúlt 3 versenykiírásban. Emellett – vele karöltve – egy remek közösséget is építettünk, aminek ékes bizonyítéka az a háromszáz szurkoló, akik az elődöntőben biztatták csapatunkat. Mindezek ellenére azt a kényszerű döntést kellett meghoznunk, hogy eljövünk Levelekről, mert egész egyszerűen nem tudunk megfelelni annak az igénynek, mint sportág, és mint egyesület sem, hogy piaci körülmények szerint fizessünk mindenért ugyanúgy, mint egy TAO-s sportág. Köszönjük Alpolgármester Úr segítségét, támogatását, végtelenül csalódottak vagyunk, a kialakult helyzet miatt, de nem rajta múlott a dolog. További sok sikert kívánunk a leveleki sportéletnek!

Az edzések a kialakult helyzet következtében 2023. tavaszától a nyíregyházi MG-pályán zajlottak, míg a meccseket Leveleken rendezte a csapat. A 2023-as idény kezdete előtt ugyan megjelent egy –minden tényszerűséget nélkülöző – alaptalan cikk a Szövetség honlapján arról, hogy a Spartans Nyíregyházára költözhet, ám dr. Szépe József ezt az értesülést már akkor is cáfolta és kiemelte, hogy sosem volt célja a Spartans-nak nyíregyházi csapaként definiálnia magát.

– Nyíregyházán már évek óta létezik egy nagy hagyományokkal rendelkező csapat, még akkor is, ha az utóbbi években az aktivitása csökkent. Mi a saját utunkat járjuk, nem célunk „ellen Tigers” –ként létezni. Megalakulásunktól kezdve azon dolgoztunk és dolgozunk ma is, hogy saját értékrendünk szerint, a saját magunk által kitaposott ösvényen járjunk, építve, fejlesztve egyesületünket. Úgy gondoljuk, hogy ehhez jelenleg Nyírpazonyban minden feltétel adott – mondta dr. Szépe József.

A csapatvezető kiemelte, a nyírpazonyi önkormányzat pozitív hozzáállásának köszönhetően biztosítottak a kiváló körülmények a csapat számára.

– A híresztelések ellenére, most már biztosan állíthatjuk, hogy létrejött az együttműködési megállapodás, miszerint Nyírpazony települése fog otthont adni az ország második, kimondottan amerikai futball céllal hasznosítható létesítményének. Ezt többek között Dubay László Polgármester Úrnak, a helyi képviselőtestületnek, és Szabó Nándornak, a labdarúgó-szakosztály vezetőjének köszönhetjük, akik egyhangú támogatásukról és konstruktív hozzáállásukról biztosítottak – tette hozzá a Spartans AFC csapatvezetője.

Az edzéseket már a nyírpazonyi focipályán tartja a szabolcsi együttes, 2024-től pedig már a bajnoki meccsek helyszínéül fog szolgálni. A klub ráadásul már elkezdte a munkálatokat annak érdekében, hogy ne csak a hazai játékosok, de a vendégek is ideális körülmények között űzhessék szeretett sportágukat.

– A meglévő élőfüves pályát állandó festéssel felcsíkozhatjuk és villakapukat helyezhetünk el rajta – részletezte dr. Szépe József. – Emellett szeretnénk az automata öntözőrendszert újra használatba állítani, melynek rekonstrukcióját a múlt héten a szakemberek megkezdték, a próbaüzem a teljes karbantartást követően a tervek szerint a héten indítható, illetve a gyepszőnyeg tápanyag utánpótlását ősszel és tavasszal biztosítani fogjuk. Komoly beruházásokat is szeretnénk elvégezni, mint a lelátókialakítás és a pályavilágítás kiépítése, azonban ezekre és a villakapu elhelyezésre is remélem legkésőbb 2024 tavaszán sor kerülhet, bízom abban, hogy törekvéseinkhez megfelelő támogatókat találunk majd. A pálya közvetlen szomszédságában egy multifunkciós sportcsarnok is található, amely kiváló színvonalú öltözőket biztosít nemcsak számunkra, hanem a vendégcsapatok és a játékvezetők számára is. Hálásak vagyunk Nyírpazony önkormányzatának, amiért felismerték az amerikai futballban rejlő potenciált, egyúttal szeretnénk megköszönni az objektív hozzáállást és a 2024-es szezonban feltett szándékunk lesz ezt a bizalmat meghálálni, legalább egy újabb elődöntős szerepléssel!

Várják a csatlakozni vágyókat Nyírpazonyra

A Spartans AFC a tavalyi sikeres szereplést követően bővítené keretét és várja a csatlakozni vágyókat. A klub ennek érdekében toborzót is tart Nyírpazonyban október 21-én. Az eseményen kortól, testalkattól függetlenül bárki részt vehet. Az érdeklődők megismerkedhetnek a sportág világával és annak különlegességeivel, illetve különféle gyakorlatokban is részt vehetnek. Minden csatlakozó sportolásra alkalmas öltözetben jelenjen meg, stoplis-, vagy sportcipő ajánlott.

A toborzó október 21-én, szombaton 10 és 12 óra között lesz a Nyírpazonyi focipályán.