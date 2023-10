Az elmúlt hetekben már az egekbe magasztaltuk a Nyíregyháza Spartacust, de a csapat teljesítményével még most sem lehet betelni! Mint ismert, a Szpari az NB II. első 11 fordulójában nem szenvedett vereséget, 7 győzelem mellett 4 döntetlent jegyzett, gólkülönbsége a második legjobb a bajnokságban és úgy áll a tabella második helyén, hogy ugyanannyi pontja van, mint az éllovas ETO FC Győrnek, csupán a győzelemszám tesz különbséget.

Az elmúlt években annyi borzasztó szezont kellett átélnie a piros-kékek szurkolóinak, hogy úgy érezhetjük, a mostani remeklés egyedülálló a klub történetében. Utánanéztünk hát, hogy hová helyezhetjük a jelenlegi jó kezdést. Cikkünkben az elmúlt húsz év eredményeit elevenítjük fel.

Kezdjük rögtön azzal, hogy a Spartacus 11 lejátszott mérkőzés után hogyan is állt a vizsgált időszakban. Tételesen a táblázatunkban mutatjuk az idényeket, érdemes azonban kiemelni néhány szezont. A nyíregyháziak a 2006–2007-es (27), a 2013–2014-es (28) és a 2015–2016-os (33) idényben szereztek több pontot a jelenlegi 25-nél. Utóbbival kapcsolatban meg kell említeni, hogy az az NB III.-ban töltött szezon volt, a 2013–2014-es csapat kapcsán pedig az az érdekesség, hogy Gengeliczki Gergő és Paku Roland akkor is a keretben voltak és mindketten meghatározó szerepet játszottak a bajnokság megnyerésében.

A Szpari gárdái közül öt több gólt szerzett az első tizenegy fordulóban, mint a mostani 19, ám az NB III.-as együttest leszámítva (5) egy sem kapott annyira keveset, mint a mostani (6).

Utánajártunk annak is, hogy 2003 óta melyek voltak a leghosszabb veretlenségi sorozatok a nyíregyháziaknál. A 2006–2007-es társaság több szempontból is kiemelkedő a klub történetében. Lengyel Rolandék 20-9-1-gyes mérleggel, a Ferencvárost is megelőzve nyerték meg a bajnokságot. A csapat húsz meccses veretlenségi sorozattal kezdte az idényt, majd egy botlás után újabb kilencmérkőzéses jó szériával fejezte be az évadot. A 2010–2011-es együttes összerakott egy 13 mérkőzésből álló sorozatot, és egész szezonban remekül szerepelt, ám sokaknak nagy fájdalmat okozott, hogy az utolsó mérkőzést elveszítette, ezzel a feljutásról is lecsúszott. A harmadosztályban szerepelt gárda előbb 13 meccset nyert zsinórban, később pedig 10 találkozón át nem talált legyőzőre. Legutóbb a 2017–2018-as bajnokságban láthattunk a Spartacustól 11 meccses veretlenségi sorozatot.

A legfontosabb kérdés természetesen az, hogy a jelenlegi Szpari jó kezdése mit érhet a későbbiekben. A mögöttünk hagyott húsz évben 11 lejátszott mérkőzés után veretlen volt a Dunakanyar (2005–2006), a Nyíregyháza (2006–2007), a Békéscsaba (2011–2012), a Vasas (2018–2019), a Haladás (2021–2022) és a Pécs (2022–2023), ebből a Dunakanyarnak és a korábbi Spartacusnak volt jobb a mérlege (8-3-0) a mostaninál, a Haladásé pedig ugyanolyan. Ezek közül a Dunakanyar és a Szpari bajnok lett, a Békéscsaba 3., a Vasas 4., a Haladás 6., a Pécs 7. helyen végzett. Hozzátehetjük, a vizsgált időszakban 13 csapat úgy lett bajnok a másodosztályban, hogy tizenegy meccs után kevesebb pontja volt, mint most a mieinknek.

A jó kezdés tehát még nem garancia semmire, de az biztos, hogy több év után végre pozitívumokról lehet beszélni a csapat kapcsán és talán arra is megvan az esélye a jelenlegi társaságnak, hogy a játékosok a klub dicsőségoldalaira írják be a nevüket.

A Szpari mutatója 11 forduló után

2003–2004 (II. osztály) 3. hely 5 4 2 11-7 19

2004–2005 (I.) 16. hely - 6 5 13-25 6

2005–2006 (II.) 4. hely 5 3 3 19-14 18

2006–2007 (II.) 2. hely 8 3 - 25-7 27

2007–2008 (I.) 5. hely 5 3 3 10-9 18

2008–2009 (I.) 6. hely 5 3 3 16-11 18

2009–2010 (I.) 14. hely 2 4 5 18-20 10

2010–2011 (II.) 1. hely 7 3 1 22-7 24

2011–2012 (II.) 11. hely 2 7 2 14-18 13

2012–2013 (II.) 6. hely 5 3 3 13-12 18

2013–2014 (II.) 1. hely 9 1 1 26-9 28

2014–2015 (I.) 14. hely 2 2 7 8-16 8

2015–2016 (III.) 1. hely 11 - - 31-5 33

2016–2017 (II.) 3. hely 6 2 3 13-12 20

2017–2018 (II.) 9. hely 4 4 3 16-13 16

2018–2019 (II.) 16. hely 2 4 5 13-16 10

2019–2020 (II.) 12. hely 4 1 6 18-19 13

2020–2021 (II.) 5. hely 6 1 4 10-8 19

2021–2022 (II.) 5. hely 5 4 2 20-15 19

2022–2023 (II.) 14. hely 4 2 5 15-13 14

2023–2024 (II.) 2. hely 7 4 - 19-6 25