Mint az ismert, a Csenger Futsal az előző idényben az alapszakaszt megnyerve kezdte meg a felsőházi rájátszást. Ott is az utolsó előtti fordulóig az élen állt, két pontos előnnyel várta a zárófordulót a rivális Maglód előtt. Szilágyi Sándor csapata a Dunakeszi vendégeként óriási csatában maradt alul, míg a Maglód nem hibázott, ezzel a két együttes helyet cserélt a tabellán és a Pest vármegyeiek jutott fel az élvonalba.

– Természetesen akkor pillanatnyilag nagy volt a csalódás, de túltettük magunkat rajta. Elfogadtuk, hogy így kellett lennie, lehetőségeink egyébként sem tették volna lehetővé az osztályváltást. Akkor sem volt téma soha az öltözőben a feljutás, mindig a következő meccsre koncentráltunk és azt akartuk megnyerni – mondta Szilágyi Sándor, a Csenger edzője.

Az együttes változatlan kerettel vágott neki az aktuális pontvadászatnak és négy fordulót követően egyedüliként hibátlan a mezőnyben. Az első fordulóban kiütötték a Dunakeszit (11–5), majd a MEAFC-ot (12–5), aztán Gyulaházán is magabiztosan győztek (3–8), hétfőn pedig vármegyei derbin a Nyírséget gyűrték le hazai pályán (5–2).

– Céljaink most sem változtak, szeretnénk jól érezni magunkat, minden mérkőzésen a győzni akarunk, legfontosabb azonban, hogy kiszolgáljuk a nekünk szurkolókat, a mérkőzésre kilátogató lelkes drukkereinket. Természetesen mint mindenki, mi is szeretnénk megnyerni a bajnokságot, de nem teszünk terhet ezzel a játékosok vállára – zárta Szilágyi Sándor.

A Csenger pénteken a Rubeola vendégeként folytatja bajnokságot.

Lengyel Marcell (29) két gólt rúgott a vármegyei derbin

Fotó: Lőrincz Zsolt

NB II., Keleti csoport, 5. forduló

Csenger–Nyírség 5–2 (4–1)

Csenger, v.: Kiss, Mákos. Csenger: Makay – Mándi, Barcsay, Bakó, Gaál. Csere: Cséke, Fejes, Balogh, Peterman, Bence, Lengyel, Dávid, Bodó, Zán. Edző: Szilágyi Sándor. Nyírség: Budaházi M. – Szabó, Tóth E., Pekk, Tóth Á. Csere: Pataki, Haller, Budaházi L., Kósa. Játékos-edző: Tóth Erik. Gól: Lengyel 2, Barcsay, Mándi, Bakó, illetve Tóth Á., Pekk.

Tiszaföldvár–Gyulaháza 3–0

játék nélkül

A bajnokság állása

1. Csenger 4 4 - - 36-15 12

2. Tiszaföldvár 5 4 - 1 22-14 12

3. Airenergy FC 4 3 - 1 20-12 9

4. Rubeola 4 3 - 1 20-13 9

5. Kincsem 5 2 1 2 21-21 7

6. Nyírség 5 2 1 2 16-20 7

7. Dunakeszi 5 1 - 4 21-27 3

8. Gyöngyös 4 1 - 3 23-30 3

9. MEAFC 4 1 - 3 12-26 3

10. Gyulaháza 4 0 0 4 15-28 0