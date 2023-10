Beharangozónkban azt írtuk, hogy két nehéz helyzetben lévő csapat találkozója lesz a Fehérvár-Kisvárda. Nos ez hatványozottan igaz a vendéggárdára, miután a forduló nyitómérkőzésén pénteken a Zalaegerszeg döntetlent játszott hazai pályán a Puskás Akadémiával, az utolsó pozícióból futhatott ki a Sóstói Stadion gyepére vasárnap délután.

Mátyus János négy helyen változtatott a Ferencváros elleni kezdőjén, Navrátil, Ötvös, Vida és Camaj is ott volt a pályán Erdős József kezdő sípszavánál. A hazai csapatnak egy nagy hiányzója volt, Fiola Attila eltiltását töltötte. Hogy milyen jól döntött Mátyus János, az pár perc alatt beigazolódott, Driton Camaj megszerezte a vezetést a Kisvárdának. Tíz perc kiegyenlített játékot követően, a montenegrói válogatott Cipetic labdáját a kapunak háttal átvette, majd megfordult, és óriási gólt ragasztott 8 méterről a fehérvári kapu jobb felső sarkába. A korán bekapott találat felébresztette a hazaiakat, nehezen jutottak azonban előre, mert a Kisvárda agresszíven letámadott, olykor már a fehérvári kapu előterében. Magabiztosan őrizte előnyét Mátyus János együttese, felesleges kockázatot nem vállalva, komótosan passzolgatva építette támadásait. Közel félóra elteltével az addig a kapura veszélyt nem jelentő hazaiak a semmiből kiegyenlítette. Gergényi hatalmas bedobása után röviden szabadítottak fel a védők, Kalmár fejelte előre a tizenhatos előteréből, Szerafimov pedig az ötös vonaláról a bal felső sarokba fejelte a labdát. A játékrész hátralévő része nem a futballról szólt, sokat állt a játék, volt ott kemény belépő, ápolás, VAR-vizsgálat, kakaskodás és sárga lap is. Miután lecsillapodtak a kedélyek, a hazaiak játszottak veszélyesebben, kétszer is közel álltak a gólszerzéshez.

Fordulás után ott folytatta, ahol az első félidőben abbahagyta, veszélyes támadásokat vezetett, Petkovics többször is bravúrosan hárított. Majd a VAR „segített” a Kisvárdának, Katona találatát les miatt érvénytelenítette a bíró. Kodro góljánál azonban már semmi kivetnivalót nem talált a videóbíró, a bosnyák válogatott kapott egy labdát a tizenhatos vonala előtt, egy pattanás után ellőtte, Petkovics tehetetlen volt, átvette a vezetést a Fehérvár. Lezárhatta volna a találkozót a hazai gárda, Kalmár éelterős szabadrúgást azonban kapufára tolta Petkovics, nem sokkal később 13 méterről célzott pontatlanul a Dunaszerdahelyről hazatérő játékos. Így sem forgott veszélyben a győzelmük, mert a Kisvárda alig jutott el a kapujukig. Az i-re Flores tette fel a pontot, Szabó tálat elé, ő pedig futtából, 17 méterről kilőtte a bal alsót. 3–1. A rétközieknek továbbra sem megy Fehérváron, vendégként kilencedszer is vereséget szenvedtek.

Fehérvár–Kisvárda Master Good 3–1 (1–1)

Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 2272 néző, v.: Erdős.

Fehérvár: Tóth – Csongvai, Szerafimov, Gergényi – Bese, Flores, Kalmár (Bambock, 89.), Katona (Larsen, 82.), Schön – Kodro, Karamoko (Szabó, 25.). Vezetőedző: Bartosz Grzelak.

Kisvárda: Petkovics – Lippai, Jovicic, Kovacic (Makowski, 69.) – Cipetic (Nikolov, 76.), Melnik, Ötvös (Széles, a szünetben), Vida (Balogh, 62.) – Navrátil, Mesanovic (Ilievszki, a szünetben), Camaj. Vezetőedző: Mátyus János.

Gól: Szerafimov (28.), Kodro (60.), Flores (90+5.), illetve Camaj (11.)