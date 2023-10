Hétfőn ünnepélyes keretek között, az Aquaworld Resort Budapestben köszöntötte az kézilabda-szövetség a nyári világversenyeken sikeresen szerepelt utánpótlás-, valamint strandkézilabda-válogatottakat, az Eb-győztes női juniorválogatottat is, amelynek tagja volt a Kisvárda Master Good SE négy játékosa is (Gém Léna, Kovalcsik Bianka, Makó Zoé, Szabó Lili). Az eseményen részt vett Nagy Levente a fiú serdülő válogatott kapusedzője is.

Ötéves hagyomány, hogy a fiatalok eredményeinek méltatásával kezdődik az őszi kézilabdás szezon. Az utóbbi időszakban a juniorkorú lányok 2018-as vb-győzelme volt az első ilyen jeles alkalom, és a korosztályos válogatottak azóta szállítják a szebbnél szebb eredményeket. Így volt ez az idén is. A női juniorválogatott százszázalékos teljesítménnyel lett Európa-bajnok, ráadásul sorozatban immár harmadszor. Ezúttal Szilágyi Zoltán szövetségi edző vezetésével jutottak a csúcsra, aki életre szóló élményként jellemezte a diadal pillanatát.

– Nehéz helyzetekben, bizony még most is gyakran felidézem magamban, erőt ad a további munkához. Nekem ráadásul ez volt az első aranyérmem ebben a pozícióban, ezért vélhetően soha nem is fogom elfelejteni a történteket. Ugyanakkor az a komoly mentális színvonal is mély nyomokat hagyott bennem, amelyről a csapatom Romániában tanúbizonyságot tett. Nem volt számukra lehetetlen, a legnehezebb helyzetekből is talpra álltak. Példaértékűen küzdöttek a lányok – fogalmazott Szilágyi Zoltán az utanpotlassport.hu oldalon.

Az ünnepséget követően Szilágyi Zoltán együttese vasárnapig Budaörsön gyakorol a 2024-es montenegrói korosztályos világbajnokságra való felkészülés jegyében, a tréningek mellett pénteken megmérkőznek az élvonalbeli Budaörssel. Az összetartásra a kisvárdaiak közül ezúttal Gém Lénát és Szabó Lili hívta be a kapitány.