A Fatum-Nyíregyháza nagy csatában, többször is komoly hátrányból felzárkózva győzte le a Békéscsabát a női röplabda Extraliga 2023-2024-es idényének első fordulójában. Ami múlt hét szerdán a CEV Kupában nem működött, az most igen, azaz igazi csapatmunkát láthatott a nagyérdemű, a kiváló nyitások pedig egy idő után elbizonytalanították a házigazdát. A szabolcsi egylet így végül négy játszmában diadalmaskodott, ami egyben azt is jelentette, hogy Tomás Varga csapata mindhárom pontot elhozta az örök rivális BRSE otthonából.

Igazi csapatmunka volt

– Amit kértünk a játékosoktól az öltözőben, abból mindent betartottak – értékelte az összecsapást a Fatum trénere. – Ez volt a győzelem kulcsa. Ami szerdán nem működött Andalúziában, az most igen. Jókat nyitottunk, megnehezítettük a csabaiak nyitásfogadását, így kevésbé tudtak jól támadni. Igazi csapatmunkát láthattunk a pályán és azon kívül is. Ennek kifejezetten örülök. Nagyon fontos volt, hogy végigjátszottuk a labdameneteket, tudtuk, hogy ha nyerni akarunk a Békéscsaba ellen, akkor minden szituációban gyorsan kell játszanunk. Türelmesek voltunk, talán ez számított a legtöbbet. A szezon még hosszú, ezt a játékot kell megtartanunk.

A szabolcsi gárda tehát bravúrgyőzelemmel kezdte a bajnokságot, amely az öltözőn belül is sokat érhet, plusz motivációt adhat a játékosoknak.

– Elsősorban annak köszönhetjük a győzelmet, hogy betartottuk a taktikai utasításokat, de az sem mellékes, hogy kihoztuk magunkból a maximumot – nyilatkozta a csapat centere, Lászlop Alexandra. – A mérkőzés elején azért még mindenkinek megremegett a keze, hiszen az első bajnokit játszottuk. A hangulat olyan volt, mintha a döntőben szerepelnénk, így a győzelem és a siker által kiváltott öröm is ehhez fogható. A különböző játékelemek finomításában még sok munka vár ránk, viszont a csapat kémiája az rendben van, tényleg olyanok vagyunk mint egy nagy család.

A mérkőzés legjobbja a Fatum szerb légiósa, Nina Kocics volt, aki huszonnégy ponttal zárta az összecsapást, mellette volt egy remek blokkja, a támadási hatékonysága pedig 32%-ra rúgott. Érthető módon a viharsarokban nem repdestek az örömtől a fiaskó kapcsán, hiszen a hazai tréner, Tóth Gábor is tisztában volt azzal, hogy a két csapat erejétől függetlenül ez a párharc egy vérbeli keleti rangadó.

A nyitásfogadás volt a kulcs

– Végig szenvedtünk a nyitásfogadásokkal, és ez alapvetően meghatározta a mérkőzést – mondta el a találkozó után Tóth Gábor. – Mindezek ellenére egyébként úgy érzem, hogy megvolt a lehetőségünk a győzelemre, hiszen 17:11-ről nem könnyű elveszíteni egy szettet, de nekünk mégis sikerült. Ezek nem férnek bele, és ennek az az oka, hogy mentálisan nem álltunk készen, azt gondoltuk, hogy a Nyíregyháza majd magától veszít. Ez visszatérő probléma, mindig megvárjuk az ellenfelet, hogy tálcán kínálja a győzelmet, csakhogy a mostani Extraliga nem erről fog szólni.

A Nyíregyháza programja a CEV Challenge Kupa visszavágójával folytatódik, ahol a Fatum 1:3-as hátrányból várja az FP Pro Voley Andalucia elleni második összecsapást.