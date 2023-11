Félidejéhez érkezett a labdarúgó női NB II. Keleti csoportja, melynek utolsó őszi mérkőzésén Kazincbarcikán lépett pályára a Nyíregyháza Spartacus FC. Sándor Dávid csapata pedig esélyeshez méltóan gyűjtötte be a három pontot, 8–0-ra legyőzve riválisát. Szalanics Dóra már az ötödik percben bevette a hazaiak hálóját, amit a folytatásban még háromszor megismételt, így négy találatával az összecsapás legjobbja lett. Mellette Urai Bianka is hozta a maga gólját, de Bakó Alina, Benedek Klaudia és Szerb Katalin is jegyzett egy-egy találatot. A nagyszünetre hétgólos szabolcsi előny tudatában vonulhattak a felek, így a második negyvenöt percben már mindkét oldalon a cserék kaptak lehetőséget.

Sorozatban hét győzelem

Sikerével nyolc győzelemmel, egy döntetlennel és két vereséggel az előkelő harmadik helyen telel a Szpari, öt ponttal lemaradva a feljutásért küzdő Újpest, Budapest Honvéd duótól. Elismerésre méltó, hogy zsinórban hét sikerrel zárta az őszt a gárda, ráadásul Urai Bianka húsz találatával hármas holtversenyben vezeti a bajnokság góllövőlistáját.

– Ennek az ősznek az eredmények szintjén nem volt különösebb célja – mondta el lapunk megkeresésére Sándor Dávid vezetőedző. – Szerettük volna beépíteni a csapatba az általunk kinevelt fiatalokat, ami azt hiszem, hogy sikerült is, hiszen több tizenöt, illetve tizenhat esztendős labdarúgó is lehetőséget kapott. Nem titok, hogy a nyáron jelentősen átalakult a keret, amely jócskán megfiatalodott. Összességében sikerként könyvelhető el az, hogy a harmadik helyen telelünk. A bajnokesélyes csapatokkal szemben kezdtük az idényt, ami nem volt egyszerű. Fájó volt az Eger ellenében elbukott két pont, de az Újpest ellen is megvolt az esélyünk döntetlenre.

Jobban sikerült a folytatás

– Az őszi idény második fele már sokkal jobban sikerült, ezt mutatja a tabellán elfoglalt helyezésünk is, amit szeretnénk az idény végéig megőrizni. A levezető edzéseket követően decemberben pihenőt kapnak a lányok, a felkészülést pedig majd csak január 16-án kezdjük.

Az NB II.-es bajnoki pontvadászat tavaszi idénye 2024. március 16-án rajtol.

Nyíregyházi számok

Őszi végeredmény

3. hely 8 1 2 59-15 25

Hazai pályán

4. hely 6 4 1 1 28-9 13

Vendégként

4. hely 5 4 - 1 31-6 12

Házi góllövőlista. 20 gólos: Urai Bianka. 11 gólos: Szalanics Dóra. 6 gólos: Kovács Kinga. 5 gólos: Bakó Alina, Benedek Klaudia, Szerb Katalin. 2 gólos: Benkő Kira, Novák Panna. 1 gólos: Jeney Antónia, Kertész Tünd, Kocsis Kira.