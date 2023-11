Igen nehéz napok állnak a Fatum-Nyíregyháza mögött, hiszen a csapat másfél hét alatt oda-vissza megjárta Veszprémet, Kaposvárt és Bukarestet, utóbbi két helyszínen ráadásul vereséget szenvedett. Talán az ebből fakadó fáradtság látszott a játékosokon a szombati, Újpest elleni bajnoki mérkőzésen. Az UTE összeszedettebb volt, míg a hazaiak pontatlanul ütöttek. Szerencsére belefért a lassú kezdés, Ivana Jeremics ászával 10:9-nél már a nyíregyháziak vezettek, jött egy tökéletes szerva Lászlop Alexandrától is és máris a Fatum irányított. A fővárosiak ugyan még két periódusban is megrázták magukat, idő közben „megérkezett a meccsbe” Nina Kocics és éppen ő zárta le az első játszmát.

A második szett aztán az elsőnél is rosszabbul indult. Hazai oldalon rengeteg volt a hiba, visszajöttek a labdák a blokkról. Jeremics bombája szakította meg a rossz sorozatot, de a játék nem javult. Két sikeres blokk és Asly Antivero ütése később felébresztette a reményt, folyamatosan kapaszkodtak a mieink, de csak nem jött meg az áttörés, a játékrész már menthetetlen volt.

A fordulás után rá sem lehetett ismerni a Fatumra. Kocics megállíthatatlanul röplabdázott, Tóth Fruzsina mindent elért, a csereként beállt korábbi újpestiek, Valerin Carabali és Szabó Lili eredményesen játszott. Utóbbi szép ejtést követően ászt nyitott, amivel már nyolc pont volt közte és az időkérés sem segített a vendégeken, a Nyíregyháza Jeremics vezetésével nagyon magabiztos került újra szettelőnybe.

A negyedik játszmában folytatódott a hullámzás, gyenge kezdés után összeszedte magát a csapat, látszott az akarat, amit a legjobban talán az mutat, hogy a mindig mosolygós Lászlop arcára is gyilkos tekintet ült ki. A Fatum 14 pontnál érte utol ellenfelét, de megint elveszítette a fonalat, elkerülhetetlenné vált a döntő szett.

Ekkor már mintha a fáradtság is látszott volna a hazaiakon. Valamikor nem értették meg egymást, máskor valaki nem ugrott elég magasra és védekezésben is hiányzott a pontosság. Persze senki nem adta fel a meccset, Carabali két pontja után is tüzelte a társait, az Újpest is elbizonytalanodott, Kocics ütésével pedig egy pontra jött fel a Nyíregyháza. Utóbb kiderült, sajnos eddig tartott a zárkózás, a fővárosiak időkérést követően újítani tudtak és lezárták a mérkőzést.

Röplabda: női Extraliga, 5. forduló

Fatum-Nyíregyháza–UTE 2:3 (20, -18, 10, -20, -9)

Continental Aréna, v.: Szabó, Bátkai-Katona.

Nyíregyháza: Jeremics 15, Lászlop 8, Kocics 29, Antivero 5, Földi, Galvao 1. Csere: Tóth (liberó), Szabó 4, Carabali 9, Vezetőedző: Tomás Varga.

UTE: Sziládi 1, Ambrosio 4, Moreno 6, Amara 23, Zólyomi 5, Dani 5. Csere: Dömsödi, Baksa (liberók), James 14, Kilyénfalvi 6, Boskó. Vezetőedző: Horváth András.

A mérkőzés alakulása. 1. játszma (25 perc): 0:2, 2:5, 6:6, 10:9, 13:10, 15:14, 18:15, 23:16, 23:19. 2. játszma (25): 0:6, 2:9, 6:9, 7:12, 12:14, 13:17, 14:21, 18:22. 3. játszma (21): 3:0, 8:3, 13:6, 18:7, 24:9. 4. játszma (25): 1:4, 4:9, 9:10, 15:14, 16:19, 19:21. 5. játszma (17): 1:2, 2:5, 4:8, 8:9, 8:12.