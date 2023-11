A Kaposvár és az Újpest ellen elszenvedett bajnoki vereségeket követően a Vasas Óbuda vendégeként folytatta szereplését a Fatum-Nyíregyháza. Látványos labdamenetekkel és a bajnoki címvédő fölényével kezdődött a mérkőzés, ám 8:6-nál elkezdte a felzárkózást a szabolcsi gárda, amely Nina Kocics vezetésével a szett felénél ki is egyenlített. A játékrész tovább része ellenben ismét a hazaiakról szólt, s habár Tóth Fruzsina ezúttal is klasszis teljesítményt nyújtott, kinyílt az olló a csapatok között, a Vasas pedig magabiztosan le is zárta az első játékrészt.

A második felvonásban igyekezett átvenni a kontrollt a Fatum, három-négy ponttal vezetett is Tomás Varga csapata. A játékrész derekán fantasztikus labdameneteket láthatott a nagyérdemű, nyíregyházi szempontból sajnos azonban az ellenfél előbb kiegyenlített, majd a vezetést is átvette. A szett végén Lászlop Alexandra és Valerin Carabali is fontos pontokat szerzett, ellenben ezúttal is csak megnehezíteni sikerült a vendéglátó dolgát.

A harmadik szett is a Vasas fölényét hozta, még akkor is, ha helyenként kiváló játékot mutatott a Nyíregyháza, megnehezítve a riválisa dolgát, nem beszélve arról, hogy időnként olyan hozzáállást mutatott a nyírségi alakulat, amelyre a jövőben építhet. A fővárosiak bajnoki veretlenségét a Fatum sem tudta megszakítani, a végjátékban Abdulazimova tarthatatlannak bizonyult, s habár három mérkőzéslabdát is hárítottak a mieink, ám végül magabiztosan nyert a Vasas Óbuda.

Röplabda: női Extraliga, 6. forduló

Vasas Óbuda–Fatum Nyíregyháza 3–0 (17, 22, 17)

Vasas: Gülübay 1, Török 9, Sillah 12, Gyimes-Capet 10, Fricova 10, Abdulazimova 11. Csere: Juhár (liberó), Papp, Kiss. Vezetőedző: Ioannis Athanasopoulos.

Nyíregyháza: Jeremics 6, Galvao 3, Lászlop 7, Carabali 5, Kocics 14, Szabó 4. Csere: Tóth (liberó), Antivero. Vezetőedző: Tomás Varga.

A mérkőzés alakulása: 1. játszma (22 perc): 8:4, 16:13, 21:14, 24:17. 2. játszma (28): 7:8, 16:14, 21:17, 24:22. 3. játszma (21): 8:6, 16:12, 21:14, 24:17.