Ha abból indultunk ki, hogy a Kisvárda Master Good két bajnoki győzelme közül az egyiket Zalaegerszegen szerezte meg, a másik pedig az eddigi egyetlen hazai összecsapáson született meg, akkor bízhattunk abban, hogy a két feltételt összeadva – vagyis a Várkerti Stadionban a ZTE az ellenfél –, vasárnap újra sikert aratnak a szabolcsiak. Igen ám, de a vendégek ugyanolyan motiváltan várták az összecsapást, mivel a Mezőkövesd győzelme miatt a 11. helyre csúszott, így a tabella utolsó két csapata vívott egymással „hatpontos” meccset.

Lassabb kezdés után, bő negyed óra elteltével a Várda irányította a meccset. A 16. percben Driton Camaj lövése tekeredett el néhány centivel a kapu mellett, majd egymás után több ígéretes akciót is vezettek a hazaiak, az egykori kisvárdai kapus, Dombó Dávid több beadást is hatástalanított. A zalaiak egyszer tudtak lendületes kontrával kiszabadulni a nyomás alól, a két védője közül kiugró Bedi Bence végignyargalt, lövését Kovács Marcell tolta fölé. Sajnálhatták a piros mezesek, hogy nem szereztek gólt az első félidőben, mert kétszer is igen közel jártak hozzá, ám a 34. percben blokkolták Bohdan Melnik lövését, a negyvennegyedikben pedig a kapufát találta el a középpályás.

A vendégek mestere lehetett elégedetlenebb, a szünetben kettőt változtatott, a második félidő első nagy helyzete mégis a Kisvárda előtt adódott, de az 53. percben Jaroslav Navrátil röptében elvétette a kaput. Nem sokkal később Melnik gyönyörű labdával indította Camajt, a montenegrói jó csel után centikkel gurított a kapu mellé. Ahogy azt sejteni lehetett, a sok kimaradt lehetőség megbosszulta magát, ráadásul az elmúlt hetekben megszokottakhoz hasonlóan pontrúgás után. A 73. percben Yohan Croizet bal oldali szögletét Antonio Mance kapura fejelte, Kovács védett, de a kipattanót Sajbán Máté szedte össze és két méterről a kapuba lőtt (0–1).

A Kisvárda a folytatásban sem játszott alárendelt szerepet, a ráadásban is volt még veszélyes lövése, de a legfontosabb, vagyis a gól nem jött össze. A rétköziek zsinórban további nyolc mérkőzésen szerepelhetnek itthon, ám a helyezések miatt a sorozat legfontosabbnak vélt összecsapását elveszítette.

Labdarúgás: NB I

Kisvárda Master Good–Zalaegerszegi TE 0–1 (0–0)

Várkerti Stadion, 1820, v.: Bognár (Buzás, Kóbor).

Kisvárda: Kovács – Cipetic, Jovicic, Széles, Alic – Ötvös, Nikolov (Makowski, 70.), Melnik – Navrátil (Ilievszki, 77.), Balogh (Czékus, 84.), Camaj (Vida, 70.). Vezetőedző: Mátyus János.

ZTE: Dombó – Todoroszki (Huszti, 56.), Safronov, Evangelu, Csóka, Medgyes (Croizet, a szünetben) – Soltész (Meshack, 56.), Szendrei (Szankovics, 64.), Bedi – Németh (Mance, a szünetben), Sajbán. Vezetőedző: Boér Gábor.

Gól: Sajbán (73.).