Vasárnap végre megkezdődött a Kisvárda Master Good hosszú hazai sorozata. Mint ismert, a klub több ellenfelével is kénytelen volt felcserélni a pályaválasztói jogot a Várkerti Stadion gyepének megfertőződése, majd teljes cseréje miatt. A szabolcsiak október 21-én játszhatták az első hazai meccsüket, amit meg is nyertek a Mezőkövesd ellen, így bízhattunk abban, hogy a másodikon, vagyis a kilencmeccses hazai sorozat első mérkőzésén is sikert aratnak.

Az ellenfél abból a szempontból kedvező volt, hogy a forduló előtt a Zalaegerszeg csupán egy ponttal állt jobban. A Várda meg is tett mindent az első félidőben, jó szellemben futballozott és a második játékrész elején is volt lehetősége a gólszerzésre, ám sehogy sem akart összejönni a vezető találat. Nem úgy a ZTE-nek, amely egy szöglet után betalált a 74. percben és azzal megnyerte a mérkőzést. A vereség több szempontból is nagyon fájó, maga a gól pedig amiatt bosszantó, mert a Várda már sokadik alkalommal kapitulált sarokrúgás után és az ellenfél ezúttal is egy-két méterről vehette be a kaput.

– Játékban megvalósítottuk, amit a Mezőkövesd ellen, csakhogy a játékot gólokra, pontokra, győzelmekre játsszák, amiből nekünk kevés jut mostanában – értékelt Mátyus János, a Kisvárda vezetőedzője. – Persze mindig van hova fejlődni, de azt mondhatom, hogy játékban senki nem kerekedik fölénk, viszont a kapu előtti védekező munkánk – főleg pontrúgásoknál – förtelmes, ez okozza, hogy nincs eredmény. Nem vagyok idős edző, ám annyira fiatal sem már, de sosem tapasztaltam ilyet, hogy egy csapat a heti felkészülésből hat-hét napot tölt a pontrúgások levédekezésével, mégis minden meccsen gólt kap szögletből. Mindig én vagyok a felelős, de azon el kell gondolkodni, hogyan lehet ez, mert ennél többet nem lehet gyakorolni. Támadásban nem voltunk rosszak, sőt, kimondottan nagy lehetőségeink is voltak, de nem sikerült gólt szereznünk.

A Kisvárda 12 forduló után sereghajtó, az utolsó, még bennmaradást érő pozícióban álló ZTE már négy egységgel többet gyűjtött. Noha az említett hazai sorozat lehetőséget ad a javulásra, már most vasárnap sem lesz könnyű dolga a csapatnak a múlt hétvégén a Ferencvárost legyőző Kecskemét ellen.

– Borzasztóan fájó, hogy nem szereztünk pontot, hiszen nagyon nehéz a helyzet. Kétségbeejtő, hogy minden meccsen kapunk gólt és az utolsó helyen tanyázunk. Ettől függetlenül töretlenül bízom abba, hogy a rám bízott feladatot megoldom és megindulunk fölfelé – szögezte le a várdaiak mestere.