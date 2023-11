Vármegyénkből két csapat maradt életben a Magyar Kupa negyedik körére. Rudolf Gergely a sorsoláson mindkét együttesünkkel „kegyes” volt, hiszen a Kisvárda Master Good és a Nyíregyháza Spartacus is alacsonyabb osztályú gárdát kapott ellenfélnek.

A BLSZ I.-es Unione FC keretében olyan rutinos futballisták is megtalálhatók mint Czvitkovics Péter vagy Kulcsár Tamás, az NB I.-es várdaiak így is kötelező feladat előtt álltak. A hazai klub rendkívül szimpatikus gesztust tett, a tulajdonos döntése értelmében a vendégszektorba jegyet váltó drukkereket egy-egy szendvicsre és üdítőre vagy sörre vendégül látták. A kisvárdai csapat persze abban az értelemben nem akart jó vendég lenni, hogy esélyt ad az óbudaiaknak, már a 13. percben megszerezte a vezetést, miután Boban Nikolov lövése egy védőn megpattanva a kapufáról a jobb alsó sarokba vágódott.

Lendületben maradtak a szabolcsiak, tüzeltek a védők is, persze érthető volt a motiváció, hiszen több olyan labdarúgó is lehetőséget kapott, aki ebben a szezonban nem sokat játszott az első csapatban. A lövéseknek eredménye is lett, még az első félidőben duplázott Vida Kristopher, így a Kisvárda magabiztos előnnyel vonult szünetre (0–3).

A huszonnyolc éves támadó a második játékrészben megszerezte a harmadik találatát is, így a vendégek az 53. percben lényegében lezárták a mérkőzést. Tavasi András kapus sokat tett azért, hogy ne nőjön a különbség, ám a hajrában a remekül futballozó Czékus Ádám gólpasszából Bohdan Melnik és Driton Camaj is betalált, beállítva ezzel a 6–0-s végeredményt.

A Kisvárda bejutott a Magyar Kupa legjobb tizenhat csapata közé.

Labdarúgás: Magyar Kupa, 4. kör (a 16 közé jutásért)

Unione FC (BLSZ I.)–Kisvárda Master Good 0–6 (0–3)

Budapest, III. Ker. TVE Sporttelep, v.: Sipos (Márkus, Nagy).

Unione: Tavasi – Paár, Koplányi, Gazdik (Radovits (70.), Kaszai (Kulcsár, 56.), Horváth B. (Keresztesi, a szünetben), Vass Sz., Nagy T., Téglás, Aribi (Visegrádi, 68.), Czvitkovics (Melczer, 56.). Vezetőedző: Szabó András.

Kisvárda: Petkovics – R. Stefan, Lippai (Melnik, 61.), Rubus (Jovicic, 61.), Alic (Camaj, 61.), Nikolov (Ötvös, 61.), Körmendi, Czékus, Makowski (Cipetic, 61.), Vida K., Ilievszki. Vezetőedző: Mátyus János.

Gól: Nikolov (13.), Vida (30., 45., 53.), Melnik (87.), Camaj (90.).