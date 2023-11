Hétvégén Nyíregyházán rendezték az Észak-keleti Bajnokság U10 (Baby) vízilabda versenysorozatának első fordulóját, ahol az Aqua Sport Egyesület két csapata is vízbe ugrott. A mieink az Eger, a Miskolc és a Pilisvörösvár ellen ugrottak medencébe.

A gyerekek nyolcvan százaléka, életük első vízilabda mérkőzéseit vívta, nagy izgalmak közepette, hatalmas élményt szerezve maguknak, edzőiknek, és annak a közel 150 fős közönségnek, akik kilátogattak a Városi Uszodába vasárnap.

A játék olyan volt, mint aki először játszik, hol kicsit döcögött, hol jobban ment, volt nagyon sok szép megoldás, de technikai problémák is előfordultak. A túlzott izgalom kicsit nagyobb terhet tett a gyerekek vállára, ezért néha az sem sikerült, ami edzésen mindig.

– Boldogsággal tölt el, hogy olyan létszámú utánpótlással dolgozhatunk nap, mint nap, hogy két csapatot is tudtunk indítani a bajnokságban. Ezen a fordulón 15 fiú, és 15 kislány mutatta meg játéktudását a nagyszámú közönség előtt. Nem a technikai, taktikai bravúrok meccseit láttam, de majd jönnek azok is, viszont láttam csillogó szemeket, elszánt arcokat, érzelmeket, melyek nagyon fontosak a későbbi komolyabb célok eléréséhez – mondta elismerően Urbin Tibor az Aqua SE szakmai vezetője.