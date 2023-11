A Nyírbátor–Nyíregyháza ütközet nem csupán amiatt volt kiemelten fontos mérkőzés mindkét csapat számára, mert a vármegyei rivális legyőzésének presztízsértéke van, hanem amiatt is, mert a két gárda adott esetben éppen egymást ütheti el a felsőháztól. A versenyfutásban a Nyíregyháza állt jobban a forduló előtt, s azért küzdhetett, hogy leszakítsa ellenfelét, míg a Nyírbátornak azért kellett a három pont, hogy maga mögött tartsa a vészesen közelítő DEAC-ot.

Annak rendje és módja szerint telt ház fogadta a csapatokat. A vendégek feladatát nehezítette, hogy két alapemberük, Dávid Richárd és Kovács Róbert eltiltás miatt nem léphetett pályára. Így is a Stúdió kezdett jobban, irányította a játékot és kísérletezett is, ám Dobi Attila több alkalommal is védett. Idővel Gagyi Sándornak is villannia kellett a másik oldalon, de az első tíz perc egyértelműen a nyíregyháziaké volt, akik ennek a periódusnak a végén meg is szerezték a vezetést, miután Gregory szép csele és beadása után Öreglaki Norbert nagy pályás csatárokat megszégyenítő módon emelkedett az égbe és az üres kapuba fejelt (0–1).

Talán ez a pofon kellett a bátoriaknak, akik szinte azonnal szépíthettek volna, majd még az első félidőben voltak olyan percek, amikor a kapuja elé szegezték ellenfelüket, de nem jártak sikerrel, mert a vendégek kapusa is jó napot fogott ki.

A második félidő első hét-nyolc percét megnyomta a hazai gárda. Letámadással labdavesztésekbe kergette a Stúdiót és szervezetten támadott. Szabó Steven rendkívül közel járt a gólhoz, de a kaputól két méterre nem tudta kicselezni Gagyit. Némiképp a semmiből aztán újra a nyíregyháziak örülhettek, Gregory – mint a Veszprém-meccs után kiderült – a góllövőlista élére állt (0–2).

A Nyírbátor a 28. percben szétesett fejben. Szentes-Bíró Tamás piros lapot érően szabálytalankodott és az esetet reklamáló Hadházi Sándort is kiállították, ami azt jelentette, hogy két fontos emberét elveszítette Elek Gergő és két percig, vagy az ellenfél góljáig két mezőnyjátékosa maradhatott a pályán. A kettős emberfórt nagyon gyorsan kihasználta Szabó Lajos (0–3).

A Nyíregyháza az ezt követő percekben nem csupán eldöntötte a meccset, hanem már-már gálázott. Egymás után születtek a gyönyörű találatok, betalált Maneca, Gregory és újra Szabó. Utóbbira gyorsan válaszolt Szabó Steven, de Szabó Lajos megszerezte a harmadik gólját is.



Az addig magas szinten koncentráló Stúdió egy picit elveszítette a fókuszt a hajrára, felesleges szabálytalanságokkal helyzetekhez juttatta a Bátort, egy büntetőt be is rúgtak a hazaiak, a büntetővel felérő szabadrúgást azonban Petró Martin védte. A találkozót Maneca távoli gólja zárta le (2–8).

Az A’Stúdió Futsal Nyíregyháza feljött a tabella negyedik helyére, a hatodik DEAC-ot hat ponttal, míg a hetedik pozícióba visszacsúszott Nyírbátori SC-t hét egységgel megelőzi.

Futsal: NB I., 14. forduló

Nyírbátori SC–A’Stúdió Futsal Nyíregyháza 2–8 (0–1)

Nyírbátor, v.: Tamási, Muhari (Mákos).

Nyírbátor: Dobi – Szabó S., Szentes-Bíró, Varga, Sánta. Csere: Opre, Vincze, Bartha, Hadházi, Csorvási, Orosz, Mizsei, Szucsányi, Csoma. Vezetőedző: Elek Gergő.

Nyíregyháza: Gagyi – Öreglaki, Gregory, Kovács Á., Maneca. Csere: Petró, Szabó, Krajnyák, Kovács G., Urr, Kovács E., Lakatos. Vezetőedző: Lovas Norbert.

Gól: Szabó S. (35., 37. - a másodikat büntetőből), illetve Öreglaki (10.), Gregory (28., 32.), Szabó L. (29., 34., 36.), Maneca (31., 40.).

Kiállítva: Szentes-Bíró, Hadházi (mindkettő 28.).

További eredmények: Veszprém–Kecskemét 3–2, DEAC–Berettyóújfalu 2–2, Haladás–Maglód 5–0, Magyar Futsal Akadémia–Újpest 2–5, Aramis–PTE-PEAC 3–5.

A bajnokság állása

1. Haladás 14 13 - 1 74-19 39

2. Veszprém 13 9 2 2 53-28 29

3. Berettyóújfalu 14 8 3 3 44-25 27

4. Nyíregyháza 15 8 2 5 65-43 26

5. Kecskemét 14 8 2 4 53-38 26

6. DEAC 14 5 5 4 44-35 20

7. Nyírbátor 14 6 1 7 44-47 19

8. Újpest 14 5 2 7 45-55 17

9. Aramis 14 4 2 8 39-55 14

10. Maglód 14 3 1 10 27-59 10

11. PTE-PEAC 14 3 1 10 22-68 10

12. MFA 14 1 1 12 27-65 4