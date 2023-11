Hétvégén vármegyénk NB III.-as csapatai idegenben folytatják szereplésüket. A Kisvárda tartalékcsapata a Salgótarján vendége lesz. Gerliczki Máté csapata miután a Tiszafüred ellen megszakadt szép veretlenségi szériája, az elmúlt fordulóban a Karcagot fektette két vállra. Ezúttal egy alsóházi csapat otthonában kell bizonyítaniuk, hogy helyük van az élbolyban. Aktuális ellenfelük hat, hat döntetlenje és veresége mellett mindössze kétszer hagyta el győztesen a pályát és a kieső, 14. helyről várja a kilencven percet, a vendégek szakvezetője mégsem számít könnyű találkozóra.

– Vélhetően nehéz körülmények várnak ránk, alkalmazkodnunk kell a nehéz talajú, nem túl jó minőségű pályához. Nem biztos, hogy labdarúgásról fog szólni ez a találkozó, mi mindenesetre megpróbálunk futballozni, de ha kell felvesszük a versenyt ellenfelünkkel a sárdagasztásban is. Természetesen, mind mindig, ezúttal is győzelem igényével lépünk pályára – fogalmazott a találkozóval kapcsolatban az együttes vezetőedzője, Gerliczki Máté, a Kisvárda II. vezetőedzője.

A Debrecen második számú csapatától elszenvedett súlyos vereség után vasárnap Tiszafüreden lép pályára a Sényő FC Selyem-Ber együttese. A házigazdák huszonhárom pontjukkal az ötödik pozícióból várják az összecsapást és az esélyek is mellettük szólnak.

– Az előrejelzések alapján hasonló pályaviszonyokra számíthatunk, mint a múlt héten, ezért döntő lehet, hogy miként tudunk alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez – vezette fel a találkozót Fiumei Viktor, aki Imrő Lászlóval irányítja a Sényőt. – Azt nem engedhetjük meg magunknak, hogy 4–0 után ébredjünk fel – utalt a múlt heti mérkőzésre a szakember. – Masszív, jó csapathoz utazunk, akiknek megvannak az ügyeletes gólvágói, ha őket tudjuk semlegesíteni és fel tudjuk törni védekezésüket, akkor sikeresek lehetünk – zárta Fiumei Viktor.