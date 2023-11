Múlt héten megkezdődött a futsal NB I. alapszakaszának második köre, ráadásul az A’Stúdió Futsal Nyíregyháza már előrehozott mérkőzést is játszott a Haladással, így Kovács Róbertékre már csak kilenc összecsapás vár a rájátszásig. Óriási harc várható a felsőházba kerülésért és a piros-kékek éppen ennek határán mozognak, ezért fontos lenne a hátralévő időszakban minél több pontot gyűjteni, a kötelezőnek számító meccseket pedig kivétel nélkül behúzni.

A nyíregyháziak abból a szempontból jó helyzetben vannak, hogy az említett kilenc meccsből hatot hazai pályán játszhatnak. Ebből a következő rögtön egy olyan, amit meg kell nyernie a Stúdiónak, igaz, augusztusban nem sikerült megverni az Aramis (5–3).

– A Kecskemét ellen volt hiányérzetem, viszont Pécsen úgy játszottunk, ahogy kell, koncentráltunk támadásban és védekezésben is, ennek köszönhetően értünk el ilyen szép eredményt – utalt Lovas Norbert vezetőedző a csapat előző meccsére, a PTE-PEAC ellen 7–1-re megnyert ütközetre. – Hasonló hozzáállást várok a csapattól hazai pályán is. Azt meg kell említeni, hogy az Aramis jóval előrébb tart, mint a Pécs. Vannak meghatározó játékosaik, korábbi utánpótlás-válogatottakat foglalkoztatnak. Nem szabad félvállról venni a meccset, hiszen Budaörsön is megtapasztaltuk, hogy annak nem lehet jó vége.

A budaörsi együttes 4-2-6-os mérleggel a kilencedik helyen áll. Eddigi eredményei alapján kiismerhetetlen az Aramis, hiszen ha csak az elmúlt öt fordulót nézzük, 8–0-ra kikapott a Haladástól, 1–0-ra legyőzte a Maglódot, 8–3-as vereséget szenvedett Újpesten, majd 2–0-ra megverte a Berettyóújfalut és megszorongatta a Kecskemétet (4–5). A csapatnál nemrég edzőváltás is volt, az előző mérkőzésen már az addigi asszisztensedző, Horváth Szabolcs irányított.

– Nagyobb hullámzás jellemzi a teljesítményüket, mint a miénket, hazai pályán veszélyesebbek, mint idegenben, viszont ahogy említettem, vannak rutinos játékosaik, mindenki hadra fogható – tette hozzá a nyíregyházi tréner. – Nem lesz könnyű mérkőzés, de ha odafigyelünk és koncentráltan játszunk, akkor itthon tarthatjuk a három pontot.

A találkozót pénteken 18.30-tól játsszák a Continental Arénában.