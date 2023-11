A Hübner Nyíregyháza BS a lélektanilag nagyon fontos győzelmet kedden megszerezte a Hepp-kupában, pénteken pedig az volt a feladat, hogy a bajnokságban is javítson. Nem is kezdett rosszul a Blue Sharks, azonnal magához ragadta az előnyt és több jó védekezést is bemutatott. Támadásban leghamarabb Bus Iván kapta el a fonalat, ám komoly vetélytársa akadt az amerikai James Kinney személyében – ők ketten szinte felváltva szerezték a kosarakat.

A második negyedben Sioeli „Joel” Vaiangina hármasával már tizenegy ponttal vezettek a Cápák, de visszajött a Fót. Ahogy arra számítani lehetett, a vendégpontok nagy részét a három legrutinosabb játékos, Kinney, Markovics és Juhos szerezték. A játékrész derekán támadásban megakadtak a hazaiak, amiben nagy szerepe volt az utóbb említett center védekezésének. A hullámvölgyből Joel kosara és Végső Bálint triplája valamelyest kirángatta a nyíregyháziakat, akik a nagyszünetben négypontos előnynek örülhettek.

A harmadik negyed inkább küzdelmes volt a mieink részéről, mintsem látványos. Nem mentek be a hazai dobások, a ponterős Markovics viszont megfordította a meccset. A nyíregyháziak küzdöttek, egymás után többször jól védekezett Völgyi, miként Végső is, utóbbi ráadásul egy nagy hármast is bedobott.

Innen sokáig fej-fej mellett haladtak a felek, a játékrész végén azonban roppant peches volt a Blue Sharks, minden labda kedvezőtlenül pattant, így a Fót ellépett hat ponttal.

A rövid szünet sem segített, a vendégek teljesen átvették a mérkőzés irányítását, jól védekeztek és egymás után több támadásukból is triplát dobva behozhatatlan előnyt alakítottak ki. A Blue Sharks egymás után hatodszor kapott ki a bajnokságban.

Kosárlabda: NB I./B, Piros-csoport, 8. forduló

Hübner Nyíregyháza BS–Phoenix-MT Fót 79–96 (27–20, 18–21, 17–27, 17–28)

Continental Aréna, v.: Balogh, Domán, Marton.

Nyíregyháza: Bus 22/3, Végső 8/6, Szobi 4, Vaiangina 11/3, Völgyi 15/3. Csere: Tarján 2, Nagy 14/12, Bonifert 3. Szakmai igazgató: Merim Mehmedovic.

Fót: Kinney, Tichov 5/3, Richter 6/6, Markovics 18/6, Juhos 20/9. Csere: Tóth 14/12, Kékesi 5, Varga 4, Szabó 4, Békési. Vezetőedző: Surmann Gábor.