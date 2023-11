2011-ben nyitotta meg kapuit a nyírbátori Sárkány Wellness és Gyógyfürdő, ahol már abban az évben életre hívták az úszógyesületet. A kezdeti cél az volt, hogy minél többen tanuljanak meg úszni a város vonzáskörzetében, ám már az induláskor is felvetődött, hogy idővel belekóstoljnak a versenysportba is.

Idővel felduzzadt a létszám

– Kezdetben olyan tizenöt-húsz gyerekkel kezdtük el a munkát, aztán idővel felduzzadt ez a létszám, ami egyben azt is magával hozta, hogy kiválasztódtak közülük nagyon ügyes nebulók is – mondta el lapunk megkeresésére Kaliba Viktor, a Bátori Sárkány Úszóegyesület edzője. – Az áttörés Csoba Adrienn nevéhez fűződött, aki, ha jól emlékszem 2014-ben jobb időt tudott úszni, mint az azévi diákolimpia győztese. Innentől kérvényeztük a felvételünket a Magyar Úszó Szövetséghez. Most olyan nyolcvan és száz között van a létszámunk, a hobbi úszóink hetente egyszer, szombatonként csobbannak medencébe, az amatőrök hetente háromszor jönnek, míg a versenyzőink napi kétszer tréningeznek.

Az egyesület lépcsőfokról lépcsőfokra haladva mászta meg a ranglétrát, melynek csúcsára most Antal Dávid került, aki az idén az EYOF-on, majd a minap a Közép-Európai Országok Serdülő Bajnokságán (CECJM) is letette a névjegyét.

– Dávidról tudni kell, hogy ő egy ízig-vérig úszó – folytatta Viktor. – Hihetetlenül magas versenyzői kvalitásokkal rendelkezik, mindig, minden pillanatban tisztában van azzal, hogy mikor mi és legfőképpen, hogy miért történik. Tipikusan az a fiatal, aki a sportnak él, mindamellett, hogy a tanulmányaira is nagyon precízen összpontosít.

Nincs megállás a programban

– Tökéletes helyen van nálunk, az a 2:02,22-es idő, amit most Kranjban úszott 200 pillangón, az egy elképesztően jó eredmény. Talán fogalmazhatnék úgy is, hogy Antal Dávid egy igazi ragadozó a medencében. Meglátjuk, hogy miként fog felnőtté cseperedni, hiszen még növésben van, így az izomzata is változni fog. Éppen ezért kap vegyes felkészülést, hogy úgymond legyen az úszáson belül is menekülő útvonala. Ami az év további programját illeti, nem volt túl szerencsés a CECJM időpontja, hiszen mindössze egyetlen nap regenerációt követően már Szegeden vagyunk az Utánpótlás Rövidpályás Országos Bajnokságon, amelynek a Tiszavirág Sportuszoda ad otthont. A huszonöt méteres medence azért ad egy kis könnyebbséget, de ezt még most végig kell tolni, aztán jöhet a jól megérdemelt levezetés, majd pedig a pihenő.