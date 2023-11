Mint az ismert november 29. és december 17. között Dániában, Norvégiában és Svédországban rendezik a olimpiai kvalifikációs női kézilabda-világbajnokságot. Az eseményen a Kisvárda Master Good SE játékosai közül hárman is részt vesznek: Juhász Gréta a magyar, Novak Erin a szlovén, míg Akijama Nacumi a japán válogatottat erősíti.

Nemzeti csapatunk Helsingborgban a B-csoportba kapott besorolást, ahol sorrendben Paraguayjal, Kamerunnal és Montenegróval találkozik. Az első három helyezett jut a középdöntőbe, ahol a Svédország, Horvátország, Kína, Szenegál kvartett három továbbjutójával találkozhatnak a mieink Göteborgban. Onnan az első két csapat kerül a negyeddöntőbe.

A Magyar Kézilabda Szövetség hivatalos célként az olimpiai selejtezős helyek egyikének megszerzését tűzte ki célul, vagyis a mieinknek az első nyolc között kel végeznie.

– Régóta készülünk erre a világversenyre, amióta kijutottunk és a sorsoláson megkaptuk az ellenfeleket. A helyzetünk nem reménytelen, olyan ágra kerültünk, amelyről elérhető a célkitűzés, de az ellenfelek is hasonlóképpen gondolkodnak. Vannak fontos meccseink, amelyeken győznünk kell, de mindent megteszünk a cél érdekében, és közösen meg fogjuk oldani – fogalmazott a múlt heti sajtótájékoztatón Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány.

A csapat Telkiben végezte az utolsó simításokat, majd hétvégén a hollandok elleni két mérkőzéssel hangolt a csütörtöki, Paraguay elleni nyitányra.

A Kisvárda balátlövője, Juhász Gréta miután a korosztályos válogatottakkal már több nemzetközi tornán is járt, első felnőtt világversenyére készül.

– Még most is nehezen fogom fel, hogy én is ott lehetek a tornán. Természetesen van bennem drukk, izgulok, hiszen a felnőtt válogatott teljesen más, mint egy utánpótlás – kezdte érdeklődésünkre Juhász Gréta. – Jó csoportba kerültünk, kedvező is a sorsolásunk, így azt gondolom, hogy képesek vagyunk arra, hogy bekerüljünk a legjobb nyolc közé. Nagyon előre azonban nem gondolkozunk, mindig csak a következő mérkőzésre koncentrálunk és lépésről lépésre haladunk a célunk felé. Nagyon jó a hangult az öltözőben, egyben van a csapata, remélem ezt a pályára is ki tudjuk vinni majd. Nagy önbizalmat adott nekünk, hogy vasárnap le tudtuk győzni a hollandokat és én is erőt tudtam meríteni a végjátékban nyújtott teljesítményemből. (Juhász Gréta a mérkőzés utolsó szakaszában gólpasszai mellett 3 gólt is dobott, teljesítményét pedig a kapitány külön kiemelte a mérkőzés utáni értékelésében – a szerk.).

Juhász Grétával szemben Novak Erin fiatal kora ellenére már rutinosnak számít. A Kisvárda szlovén játékosa részt vett a 2020-as dániai Európa-bajnokságon, majd 2021-ben a spanyolországi világbajnokságon és a tavalyi hazai rendezésű kontinens tornán is, így ez lesz számára a negyedik felnőtt világverseny.

A szlovén válogatott Ljubljanában az utolsó időszakot Ljubljanában töltötte és onnan utaztak a norvégiai Stavangerbe. Dragan Adzsics csapata a D-csoportban került, ahol sorrendben Izland, Angola, végül Franciaország vár rájuk.

– Nagyon kemény csoportunk van, de ez nem lehet kifogás. Minden meccsre maximális koncentrációval készülünk fogunk és mindent beleadunk. Természetesen minden meccset meg akarunk nyerni. Célunk, hogy kijussunk az olimpiai játékokra – mondta határozottan Novak Erin.

A japán válogatott öt ezüstérmet követően idén októberben a döntőben Dél-Koreát legyőzve megnyerte az Ázsia Játékokat, a sikernek ne volt részes a Kisvárda játékosa, Akijama Nacumi, akit azonban a távol-keleti ország szövetségi kapitánya meghívott világbajnoki keretébe.

– Nagyon örülök, hogy ismét számítanak rám, eddig két világbajnokságon vettem részt, ez lesz a harmadik – mondta a Kisvárda jobbszélsője.

A japán csapat közvetlen felkészülést Európában végezte, hétvégén pedig spanyolországi tornagyőzelemmel hangoltak a világbajnokságra, a házigazdák mellett legyőzték Szerbiát és Argentínát.

Akijama Nacumiék az F-csoportba kerültek, ahol sorrendben Németország, Lengyelország és Irán lesz az ellenfelük.

– Célunk a legjobb nyolc közé jutás, amely olimpiai selejtezőt ér. Jól sikerült a felkészülésünk, amely már a spanyolországi tornán is megmutatkozott. Fő fegyverünk az európaitól eltérő játékstílusunk lehet, amellyel meglephetjük ellenfeleinket – mondta Akijama Nacumi.