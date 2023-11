Hétvégén rendezik az NB III.–as bajnokság idei utolsó mérkőzésit, vármegyebeli csapataink egyaránt hazai pályán zárják az évet. A Kisvárda Master Good tartalékcsapata az UTE második számú gárdáját fogadja.

– Az év utolsó mérkőzésére készülünk, amelyen mindenképpen győzni akarunk, hogy pozitív élményekkel vonulhassunk pihenőre. Hónapokra befagy a tabella, eddigi szereplésünket szeretnénk megkoronázni azzal, hogy a dobogón töltjük a téli szünetet. Az Újpest II. egy jó csapat, ezt már megtapasztaltuk augusztus elején, amikor fordított felállásban mérkőztünk meg velük, nem véletlenül üldözői a közvetlen élmezőnynek – mondta Gerliczki Máté, a Kisvárda II edzője.

A rétköziek két idegenbeli meccs után játszanak ismét hazai környezetben, Salgótarjánban nagyon rossz minőségű pályán mérkőztek, Hatvanban is mély talajú pálya fogadta őket és az oldalszél is megnehezítette a csapatok dolgát.

– Kisvárdán kiváló minőségű pályán játszhatunk, az időjárás viszont kiszámíthatatlan, jöhet azonban bármilyen körülmény, a három pontot itthon kell tartanunk – reagált a felvetésre a szakember.

A kieső helyen álló Sényő FC Selyem-Beer az éppen még a bennmaradást érő 13. helyen posztoló Salgótarjánt látja vendégül vasárnap.

– Tisztában vagyunk a mérkőzés fontosságával – kezdte érdeklődésünkre az együttes edzője, Nagy Sándor, akinek debütáló mérkőzésén Kapacina Kevinék vereséget szenvedtek az előző fordulóban Karcagon. – Nehéz mérkőzésre számítok, de szeretnénk szépen zárni az évet és kicsit megnyugodva vonulni téli pihenőre. Karcagon elégedett voltam a mutatott játékkal, „csak” a gól hiányzott. Ha az ott mutatott szellemiséget ki tudjuk vinni a pályára, akkor lesz esélyünk a három pont megszerzésére, amellyel helyet is cserélnénk a tabellán a Salgótarjánnal – zárta Nagy Sándor.

NB III., Északkeleti csoport, 17. forduló

Kisvárda Master Good II.–Újpest II, Kisvárda, Várkerti stadion, v.: Török (Vilmányi, Juhász), 11. Sényő FC Selyem-Beer–Salgótarján, Sényő, v.: Vinter (Balla, Elek), 13.

További mérkőzések: DEAC–Hatvan, DVTK II.–Tiszaújváros (mindkettő 11), Tiszafüred–Karcag, Putnok–DVSC II., Eger–Cigánd, REAC–Gyöngyös.