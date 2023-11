Hétvégén új időszámítás kezdődik a Kisvárda Master Goodnál, hiszen vasárnap már Feczkó Tamás irányítja a csapatot. Sokak reménye szerint abban az értelemben is új időszámítás kezdődik, hogy a sereghajtó gárda megindul felfelé a tabellán.

Mint ismert, Mátyus János éppen azért mondott le a vezetőedzői pozícióról, hogy ebben ne gátolja meg az együttest. A váratlan történések után a klub házon belüli megoldást keresett, így esett a választás Feczkóra, akiről talán sokan nem tudták, hogy egy ideje az akadémiánál dolgozott.

– Október elseje óta dolgoztam képzési igazgatóként, ebből eredően is figyeltem az NB I.-es legénységet, tudva azt, hogy az elsőszámú csapat szereplése mindig meghatározza a klub hangulatát – idézi Feczkó Tamást a kisvardafc.hu. – Ugyanakkor a fő feladatom az utánpótlásban volt, minden erőmmel odakoncentráltam, a múlt héten is még Szlovéniában jártam edzőképző konferencián. Ennélfogva még nem teljesen ismerem a keretet, ezért is maradtunk abban Révész Attila sportigazgatóval, hogy az évből hátralévő öt mérkőzésen közösen hozzuk meg a szakmai döntéseket.

A közeg ugyanakkor ismerős a mester számára, hiszen az elmúlt években még ellenfélként nagy csatákat vívott meg Kisvárdán.

– Ha visszagondolok arra, hogy anno a várkerti pályán Kisvárda–Nagyecsed meccseket játszottunk az NB III.-ban, akkor azért megállapíthatom, hogy nagy utat tettem meg azóta én is, de a várdai csapat is – emlékezett vissza Feczkó. – Akkoriban Révész Attila ült a kisvárdai kispadon, és mindig nagy és emlékezetes meccseket játszottak egymással a csapataink. Később aztán balmazújvárosi edzőként tértem ide vissza, nagy harcban álltunk a feljutásért a Kisvárdával, mindkét csapat részéről nagy bravúr volt, hogy érmet szerzett. Az pedig még nagyobb, hogy az MTK edzőjeként a második helyezett Kisvárdával együtt jutottunk fel az élvonalba. NB I.-es trénerként az MTK-val és a Diósgyőrrel is megtapasztaltam, hogy a várkerti katlanban nagyon nehéz volt játszani a Kisvárda ellen és még nehezebb akár egy pontot is hazavinni. Az öltözőben el is mondtam a játékosoknak, hogy azt szeretném, ha olyan oroszlánbarlang lenne ez a stadion, mint akkoriban.

A várdaiaknak lesz lehetőségük kialakítani ezt a hangulatot, ugyanis a következő nyolc bajnoki mérkőzésüket hazai pályán játsszák.

– Kétségtelen, ez egy bizonyos szintig segítség, kell, hogy legyen, hiszen hazai közönség előtt a csapatok mérlege jobb szokott lenni, mint idegenben – véli a tréner. – Jó játékosok alkotják a keretet, de csak akkor lehetünk eredményesek, ha igazi csapatként tudunk küzdeni, megalkuvás nélkül, az utolsó percig hajtani, ami mindig is jellemezte a Kisvárdát. Biztos vagyok benne, hogy már a Kecskemét elleni hétvégi meccs is inkább a küzdelemről fog szólni, mint a játékról.

A hírösvárosiak elleni találkozó már csak azért sem ígérkezik könnyűnek, mert nagyjából ugyanaz a keretük, mint az előző, ezüstéremmel zárult szezonban, másrészt az elmúlt két fordulóban a ZTE-t és a Ferencvárost is megverték. A két csapat augusztusi összecsapását a KTE nyerte meg 3–1-re, ha hétvégén a szabolcsiak győznének, az megtolhatná a szekeret.

Labdarúgás: NB I., 13. forduló

Kisvárda Master Good–Kecskemét, Vártkerti Stadion, vasárnap, 13.30.

További mérkőzések

Péntek

MTK–Zalaegerszeg 20.00

Szombat

DVTK–Mezőkövesd 14.15

Újpest–Puskás Akadémia 19.30

Vasárnap

Ferencváros–Fehérvár FC 16.00

DVSC–Paks 18.30