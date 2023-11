Az AQUA SE Nyíregyháza gyermek (U-14), serdülő (U-16) és ifjúsági (U-17) csapata ezúttal idegenben, Békéscsabán szerepelt az Országos Utánpótlás bajnokság A2 osztály Keleti csoportjában. A papírformának megfelelően magabiztos csabai győzelem született az gyermek és ifjúsági találkozón. A serdülő mérkőzés izgalmas összecsapást hozott. Fej-fej mellett haladtak a csapatok, de a végén a csabai együttes örülhetett a 8-7-es győzelemnek.

– Az AQUA-s gyerekek sem tudták megállítani az eddig veretlen „viharsarkiakat”. A mérkőzést gyorsan döntésre vitte a Békéscsaba. Hiába készültünk és elemeztük ellenfelünk játékát, vagányabb kezdés kellett volna ahhoz, hogy szorossá tegyük a mérkőzést. Voltak pozitív elemek. Ide sorolom, hogy nem kaptunk megúszás gólt - amiben az ellenfelünk az eddigi meccsei alapján könyörtelen volt. Centerből sem tudtak eredményesek lenni. Elkerültük a fölösleges kiállításokat, büntető hibákat is, és végre hibátlanul lőttük a büntetőinket (2/2). Viszont sok akciógólt kaptunk. Határozottabb védekezéssel biztosan több kiállításunk lett volna, de lényegesen kevesebb akciógólt dobott volna a hazai csapat. Hiányoztak az emberelőnyös góljaink (0/5) is a szoros mérkőzéshez. Továbbra is dolgoznunk kell azon, hogy a valódi helyzetekben lőjünk, és ne kapkodjuk el a meglévő lehetőségeinket. Az erőnlétünkkel most sem volt gond - az utolsó negyed a sok csere miatt nem a realitás -, ami megnyugtató a következő, nyerhetőnek tűnő mérkőzések előtt – mondta Éder Zsolt az AQUA SE gyermek csapatának edzője

– A serdülő mérkőzésen sajnos most nem volt szerencsénk. Nagyon sok hibával játszottunk, így nem sikerült megnyerni a találkozót. A mérkőzés után a közös, csapat megbeszélésünkön a srácok véleménye is az volt, hogy ebben a küzdelemben több volt. Sajnos most nem sikerült. Szerencsére fel lett véve kamerával a mérkőzés így láthattuk a hibákat, amelyeket kielemeztünk és a héten kijavítunk. Az ifi mérkőzés egészen a 3. negyed végéig szorosabbnak volt mondható, de a záró negyedre elfáradt a csapat. Most jönnek majd azok a mérkőzések, ahol a serdülőknek kötelezőek lesznek a győzelmek. Az Ifjúsági csapatnál a célunk, hogy a hátralévő hat alapszakasz mérkőzésből minimum négy győzelemmel érjen véget – mondta Hatvani Péter az AQUA SE serdülő és ifjúsági csapat edzője.

Eredmények

Gyermek:

Békéscsaba – AQUA SE Nyíregyháza 18 – 5 (5-0, 4-2, 2-2, 7-1)

Góllövő: Simon D. 3, Maczkó M., Kusnyér Á.

Serdülő:

Békéscsaba – AQUA SE Nyíregyháza 8– 7 (2-1, 1-1, 3-3, 2-2)

Góllövő: Székely Á. 2, Tolnai D. 2, Virág Be., Dorogi L., Vass M.

Ifjúsági:

Békéscsaba – AQUA SE Nyíregyháza 19 – 9 (4-1, 2-3, 5-4, 8-1)

Góllövő: Pelle L. 5, Radóczi B. 2, Tolnai D., Vass M.