Beérett a gyümölcs: a labdarúgó Európa-bajnoki selejtezőn veretlenül csoportelső magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik eleget tett az ultrák szíves invitálásának, és a Montenegro elleni győztes meccs (3-1) után a fanatikus drukkerek sűrűjében lehúzott egy pálinkát, majd a mikrofonban csak annyit kérdezett: „Hány fokos?” A több mint 60 ezer szurkoló között rengeteg szabolcs-szatmár-beregi volt, amit a nemzeti színű zászlóra pingált településnevek is bizonyítanak. Ezek egyike Cégénydányád: onnan származik a Koca Csoki, ott található a Kölcsey-Kende-kastély, ott rendezik a SzamosFesztet. Ennek a fő letéteményese Kelemen Róbert, aki 2010 óta polgármestere az alig több mint 600 lelkes Szamos-parti településnek. Nem reklámozza, de a magyar labdarúgó-válogatott egyik lelkes híve – korántsem fotelszurkolóként.

– Szavakban nehéz kifejezni azt az érzést, amit átéltünk vasárnap. Óriási, hogy vesztes állásból fordítottunk. Megint egy hatalmas élménnyel lehettünk gazdagabbak. Berekedtem, de ez csak természetes. Ott lehetetlen csendben lenni. A fiammal és egyetemista társaival voltunk az ultrák táborában, két sorral a dobosok felett. A meccs utáni örömünnep során épp arra járt Marco Rossi szövetségi kapitány, akkor készült az exkluzív fotó a cégénydányádi feliratú zászlóval – avatott a részletekbe Kelemen Róbert.

– Régebben fociztam, tehát a sportág vonzott, aztán kiváncsi voltam, hogy milyen lehet a másik oldalon, a szurkolók között? Nagyszerű volt nyomon követni, ahogy a válogatott kijutott a franciaországi Európa-bajnokságra, nem csak a selejtező meccsein, hanem a kontinensviadalon is drukkoltam. Vannak, akik a tévé előtt követik a találkozókat, mások a budapesti mérkőzésekre mennek el, mi idegenbe is elkísérjük a kedvenceinket. Legutóbb Litvániában közelről láttuk, ahogy a második félidőben sikerült kiharcolni a 2-2-es döntetlent. Nem gyűjtök ereklyéket, tárgyakat, van egy saját sálam, a többit belül kell megélni. Például most, amikor több mint 60 ezren énekeltük a Himnuszt, nem tagadom, csorgott a könny a szememből. Együtt kiabáljuk a rigmusokat, közösen éltetjük a csapatot, természetesen a jövő évi, németországi Európa-bajnokságon is ott leszünk.

A selejtezősorozat magyar zárásának másnapján mutatták be a Marco Rossi szövetségi kapitányról szóló új könyvet. A Ch. Gáll András által jegyzett mű a 2018-ban megjelent kötet folytatása: a Marco Rossi - Folytassa, Mister! címet viseli, és az azóta eltelt időszak legfontosabb történéseivel bővült ki.

A sajtóbemutatón a már magyar állampolgársággal is rendelkező 59 esztendős tréner elárulta, hogy 2012-ben kis híján felhagyott a „mesterségével” és könyvelőnek állt, ám nem sokkal később a Budapest Honvédhoz került, amelyből bajnokcsapatot épített fel.

Edzői pályafutása legjobb mérkőzésének az angolok ellen idegenben 4-0-s sikerrel zárult találkozót tartja, míg a legemlékezetesebb pillanatnak a bulgáriai 2-2-es végeredmény kialakulását nevezte. A 97. perces egyenlítő gólnál olyan felszabadító érzés kerítette hatalmába, amilyet korábban még sohasem tapasztalt.