A Nyíregyházi Kosársuli az előző idényben még a női amatőr NB I. Zöld-csoportjában szerepelt, ott magabiztosan második helyen végzett, így a rájátszásban is megmérethette magát. Az NYKS az új szezonban egy szinttel feljebb, a Fehér-csoportban versenyez. Három játékostól eltekintve az eddigi négy mérkőzésen csak 20 évnél fiatalabbak léptek pályára, a szokásoknak megfelelően ezúttal is a saját egyesület utánpótlására épít Farkasinszki Gyuláné.

A nyíregyháziak két vereséggel indítottak, azóta viszont két szoros győzelmen vannak túl – a Zsíros Akadémiát négy, az euroligás Győr második csapatának számító UNI Győr SZESE együttesét öt ponttal verték meg.

Az NYKS válogatott nevelése, Dobó Lilla ebben a bajnokságban is kiválóan teljesít. Mint ismert, a 18 éves tehetség az elmúlt években a juniorok és a felnőttek között is csapata húzóembere volt, utánpótlás Európa-bajnokságokon vett részt, a korosztálynál fiatalabbként szerepelt világbajnokságon és idén nyáron a WNBA és a FIBA közös szervezésében létrejött nemzetközi felmérőre is meghívták az Egyesült Államokba. Lilla az eddigi négy bajnoki mérkőzést majdnem végig játszotta, 26.5 pontot, 12.5 lepattanót, 3 labdaszerzést, 11.3 kiharcolt személyi hibát és 5.3 gólpasszt átlagol, ami meccsenként 41.5 VAL-nak felel meg. Pontban, VAL-ban és gólpasszban is második legeredményesebb a bajnokságban, de a többi statisztikai kategóriában is a legjobb tízben van.

Ugyancsak kiemelkedik Karakó Dorina, aki mérkőzésenként 11 pontot és 9.5 lepattanót tesz a közösbe, míg Radócz Fanni 11.3 pont mellett 9.8 lepattanót átlagol.

A nyíregyháziak januárig még három mérkőzést játszanak, legközelebb ezen a vasárnap 16 órakor hazai pályán, az SZPA-HSE ellen. A fővárosi rivális 1-4-es mérleggel várja a folytatást.

Tabella

1. Zsíros Ak. 6 5 1 473-365 0.92

2. ZTE 4 3 1 319-267 0.88

3. Ajka 4 3 1 247-213 0.88

4. BKG II. 3 2 1 211-226 0.83

5. NYKS 4 2 2 255-270 0.75

6. Baja 5 2 3 411-412 0.70

7. UNI Győr 5 2 3 388-404 0.70

8. SZPA-HSE 5 1 4 340-367 0.60

9. DEAC 6 1 5 371-491 0.58