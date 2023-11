Normális esetben egy kilenc mérkőzés után veretlen gárda sima győzelmet arat a bajnokság sereghajtó csapata ellen. A férfi kosárlabda NB I/B Piros-csoportja azonban nem az a pontvadászat, ahol előre lefutottak a meccsek, mindegyik együttes képes meglepetést szerezni. A Hübner Nyíregyháza BS is erre törekedett vasárnap este a Vasas ellen.

A Cápák jól is kezdtek, kiváló védekezésre építve az első pillanattól vezettek, a második negyedben már 14 pont is volt az előnyük, ami a nagyszünetre csökkent ugyan, majd a harmadik játékrész közepére el is fogyott, de a hazaiak újra megrázták magukat és a 35. percben már nyolccal mentek. Itt jött egy újabb hullámvölgy, a Vasas a negyedik negyed utolsó percében egyenlített, a Blue Sharks pedig nem tudta eldönteni a meccset, így jöhetett a hosszabbítás.

A mieinknek ott is voltak jó időszakai, de a legfontosabb pillanatokban ismét nem tudtak kosarat szerezni. A fővárosiak a ráadás utolsó percében vették át a vezetést, a mérkőzésen ez volt az egyetlen alkalom, hogy előnyben voltak és ez elég is volt a győzelemhez (59–60).

– Az egyik legjobb csapat hatvan pontot dobott nekünk negyvenöt perc alatt, ennek mégsem tudok örülni, mert kikaptunk, pedig ez a mi meccsünk volt – értékelt Merim Mehmedovic, a nyíregyháziak szakmai igazgatója. – Sokkal jobban védekezünk és egységesebbek vagyunk, mint korábban, de egy ilyen mérkőzés után nehéz mit mondani. Amiatt boldog vagyok, mert éreztem a támogatást azoktól, akik kijöttek a meccsre. Többször elmondtam már, hogy a Piros-csoport erős, hétről-hétre látunk jó csapatokat, szerintem ezen a meccsen mi is közéjük tartoztunk. Nagyon sokat dolgozunk, hogy javítsuk a hibákat, bízunk benne, hogy most már megindulunk felfelé!

A Blue Sharks ebben az idényben kilenc meccsen szenvedett vereséget, kétszer hosszabbítás után és további három alkalommal öt ponton belül kapott ki. A Cápák szombaton a Cegléd vendégeként próbálhatnak meg javítani.