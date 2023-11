Labdarúgás: NB III., Észak-keleti csoport, 17. forduló

Kisvárda Master Good II.–Újpest FC II. 2–1 (0–0)

Kisvárda, Várkerti Sporttelep, v.: Török.

Kisvárda II.: B. Ponomarenko – Benko (Szirota, 57.), Rubus, Králik P., Bíró R., N. Ponomarenko, Bliznjuk, Sikorszki, Ésik Á. (Czérna, 57.), Kancsij (Pongó-Dankai, 88.), Honcsar (Szikszai, 52.). Edző: Gerliczki Máté.

Újpest II.: Hámori T. – Kovács D., Horváth B., Szűcs Á., Radosevics, Tóth Á. (Kruppai, 87.), Fehér Cs., Mucsányi, Geiger, Dékei (Árki, 80.), Simon B. (Müller M., 80.). Edző: Mundi Viktor.

Gól: Czérna (66.), Rubus (70.), illetve Radosevics (75.).

Gólok, történések

66. perc: Kancsij baloldali beadását Czérna kapásból jobb lábbal két méterről a hálóba vágta, 1–0.

70. perc: Az Újpest térfelének közepéről végezhetett el szabadrúgást a Kisvárda. A labda egy vendégvédőn megpattanva került Rubus elé, aki azt két méterről bekotorta a kapuba, 2–0.

75. perc: Jobboldali beadást követően Radosevics elé került a labda, aki 5 méterről kilőtte a hosszú sarkot, 2–1.

Gerliczki Máté: – Ez a mérkőzés hűen tükrözte a félszezonunkat. Amikor kellett, nagyon jól fociztunk, amikor kellett, nagyon nagyot küzdöttünk. Ezt a mérkőzést is megérdemelten nyertünk meg, megérdemelten telelünk a dobogón is, ehhez nagy gratuláció jár a fiúknak és a kollégáimnak is egyaránt. Köszönjük az összes klubnál dolgozónak, akik segítették a munkánkat, nagyban hozzájárultak ehhez a sikerhez!

Sényő FC Selyem-Ber–Salgótarján 5–1 (3–1)

Sényő, v: Vinter (Balla, Elek).

Sényő: Szondi – Klepács, Kapacina K. (Sárosi, 82.), Farkas (Erdei, 71.), Lizák, Schmidt, Szokol, Vámos, Ur (Szopkó, 71.), Orosz. Edző: Nagy Sándor.

Salgótarján: Nyirati – Klajban, Palkovics (Boros, 33.), Horváth (Bogdán, 67.), Petrecsko (Csáki, 53.), Nagy, Tarlósi P., Tarlósi M., Sulyok, Csifó, Csuka. Edző: Sebestyén Szilárd.

Gól: Kapacina K. (32., 44. - mindkettő tizenegyesből), Lizák (38.), Vámos (58.), Sárosi (91.), illetve Csifó (37.).

Gólok, történések

32. perc: Kapacina Kevin értékesítette a jogosan megítélt büntetőt, 1–0.

37. perc: Csifó István révén egyenlített a Salgótarján, 1–1.

38. perc: Lizák Bence szerzett újból vezetést a hazaiaknak, alig egy perccel az egyenlítő találatot követően, 2–1.

44. perc: Kapacina Kevin a második jogosan megítélt büntetőt is bevarrta, 3–1.

58. perc: Vámos Márk döntötte el végérvényesen a három pont sorsát, 4–1.

91. perc: Sárosi Norbert tette fel az i-re a pontot, 5–1.

Nagy Sándor: – A minimális cél az volt, hogy ne kiesőhelyen teleljünk, külön öröm, hogy sikerült öt gólt szerezni ezen a meccsen. Az eredménytől függetlenül nehéz csata volt a mély talajú pályán, mert a Tarján szervezetten játszott, más kérdés, hogy mi jobban alkalmazkodtunk a körülményekhez, így biztosan nyertünk.

További eredmények: DEAC–Hatvan 2–0, DVTK II.–Tiszaújváros 4–3, Tiszafüred–Karcag 1–2, Putnok–DVSC II. 0–1, Eger–Cigánd 4–1, REAC–Gyöngyös 3–1.

A bajnokság állása

1. Putnok 17 12 3 2 44-14 39

2. Kisvárda II. 17 10 4 3 30-18 34

3. Cigánd 17 9 6 2 32-13 33

4. DVSC II. 17 9 4 4 39-22 31

5. Eger 17 7 5 5 18-18 26

6. DEAC 17 7 5 5 22-23 26

7. Újpest II. 17 8 1 8 32-32 25

8. Tiszaújváros 17 7 4 6 31-24 25

9. Karcag 17 7 4 6 25-22 25

10. DVTK II. 17 6 4 7 27-32 22

11. REAC 17 6 1 10 19-39 19

12. Hatvan 17 4 7 6 22-30 19

13. Sényő 17 4 5 8 25-36 17

14. Salgótarján 17 3 6 8 16-27 15

15. Tiszafüred 17 3 4 10 25-34 13

16. Gyöngyös 17 1 3 13 16-39 6