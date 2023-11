Hétvégén a hazai úszósport egyik legtöbb versenyének helyt adó Hódmezővásárhelyi Gyarmati Dezső Sportuszoda adott otthont a szenior úszók ranglistaversenyének. A Nyíregyházi Sportcentrum csapatát ezúttal egyetlen versenyző, Cseh Imre képviselte. A különböző korcsoportok eredményeit az adott korcsoportos világcsúcshoz viszonyított százalékos eredmény alapján hasonlítják össze. Sok versenyen, az úgynevezett emlékszámok eredményeit is ez alapján hirdetik ki. A hódmezővásárhelyi versenyen azonban minden számban hirdettek ez alapján is abszolút sorrendet.

Az egyetlen nyíregyházi versenyző Cseh Imre ezek alapján korcsoportjában öt egyéni számot megnyert és az abszolút sorrendben is több dobogós helyezést ért el.

200 m vegyes. korcsoport: 1., abszolút: 1.

200 m mell. korcsoport: 1., abszolút: 2.

100 m pillangó. korcsoport: 1., abszolút: 2.

100 m mell. korcsoport: 1., abszolút: 5.

200 m gyors. korcsoport: 1., abszolút: 11.

200 m hát. korcsoport: 2., abszolút: 8.

Az egyéni számok mellett a Pénzügyőr SE három tagjával alkotott váltóval is rajtkőre állt és a 4x50 m férfi gyorsváltóban és 4x50 m férfi vegyesváltóban is korosztályos első helyet ért el.