A mögöttünk hagyott hétvégén folytatódtak a küzdelmek a női Extraligában, az élvonal csapatai Győrben találkoztak, hogy szombaton és vasárnap lejátsszák a bajnokság alapszakaszának soron következő mérkőzéseit. A tömbösített játéknapokon állt ismét asztalhoz a NAC Nyíregyháza is, Dorogi János csapata két találkozón állt asztalhoz.

Szombaton délelőtt a Budaörs volt az ellenfelük és a papírformának megfelelőn nyert is a tavalyi bajnok, a mieink egyetlen győzelmét Adamik Csenge szerezte Molnár Kendra ellen.

– Várható volt ez az eredmény, azt beszéltük meg a lányokkal, hogy tekintsék ezt egy jó bemelegítésnek a következő mérkőzésre – mondta Dorogi János, a NAC Nyíregyháza edzője.

Hogy milyen jól sikerült, azt délután bizonyították a lányok, hiszen meglepően könnyed győzelmet arattak az előző szezonban bronzérmet nyerő Kecskemét ellen. A sort a Laskai, Adamik páros kezdte, amely játszmát sem engedélyezett ellenfelének. A két lány egyéniben is kitett magáért, mindketten két mérkőzést nyertek, amelyhez még Tarsoly Zsófia tett hozzá még egyet.

A hétvégére rendelt harmadik mérkőzésüket az Erdért kérésére december 15-re halasztották a felek.

3. forduló

NAC Nyíregyháza–Budaörs 1:6

Győzött: Adamik.

4. forduló

Kecskemét–NAC Nyíregyháza 1:6

Gy.: Adamik 2, Laskai 2, Tarsoly és az Adamik, Laskai páros.