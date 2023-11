Az A’Stúdió Futsal Nyíregyháza szeptember végén a bajnokság eddigi legnagyobb meglepetését érte el a címvédő Haladás legyőzésével (4–1). Az azóta már a Bajnokok Ligája legjobb 16 csapata közé került szombathelyiek csütörtök este igen motiváltan léptek pályára a 18. fordulóból előrehozott összecsapáson.

A hazaiak azonnal tüzeltek, igyekeztek minél hamarabb előnybe kerülni. Erre a hatodik percig kellett várni, amikor Luiggi megvillant, szép csel után kilőtte a bal alsót. A gól után bátrabban játszottak a nyíregyháziak, egyre feljebb merészkedtek és a korábbiaknál több lendület volt a játékukban. Ennek meglett az eredménye, a kilencedik percben Gregory gyönyörű csellel helyzetbe hozta magát, ám lövés helyett önzetlenül lepasszolta a labdát Manecának, aki közelről a léc alá bombázott.

Sajnos nem örülhettünk sokáig, még ebben a percben betalált Dróth Zoltán, majd nem sokkal rá Enrique is. A folytatásban Petró Martin tett azért sokat, hogy ne nőjön csapata hátránya, egyéb védések mellett egy a kettőben is kivédekezett egy akciót. A vendégek a 15. percben elővették az öt a négy elleni játékot, hosszasan járatták a labdát, de nem jutottak helyzetig, viszont még az első félidőben megszületett az újabb Hali-találat, ugyanis Enrique kiszorított helyzetből, az alapvonalról is betalált (4–1). A szombathelyiek minden gólörömük megmutatta, hogy igencsak benne maradt a fejükben a szeptember végi, nyíregyházi kudarc.

A második félidőben jobban meccsben voltak a nyíregyháziak, ám a hazaiak villanásaival olykor nem tudtak mit kezdeni. Dróth második góljára még abban a percben válaszolt Öreglaki Norbert szabadrúgásból. Négy perccel később némiképp a semmiből született meg az újabb szombathelyi találat.

Lovas Norbert együttese hat kettő után is mindent megtett azért, hogy közelebb jöjjön ellenfeléhez, Dávid Richárd például három alkalommal is kísérletezett. A 36. percben újra vészkapussal játszott a Stúdió, Kovács Róbert szinte azonnal lőtt is egy szemfüles gólt. A piros-kékek az utolsó másodpercekig hajtottak, ígéretes akciókat vezettek, ám Alasztics Marcell bravúrozott a hazai kapuban, így maradt a 6–3.

Futsal: NB I., a 18. fordulóból előrehozott mérkőzés

Haladás VSE–A’Stúdió Futsal Nyíregyháza 6–3 (4–1)

Szombathely, v.: Juhász, Tóth-Tolnay (Frank).

Haladás: Alasztics – Szalmás, Hajmási, Dróth, Vas. Csere: Homlok, Kovács M., Luiggi, Knizs, Henrique, Sipos, Körmendy, Fehér, Rutai. Vezetőedző: Ferraz Conde Felipe.

Nyíregyháza: Petró – Öreglaki, Gregory, Dávid, Maneca. Csere: Gagyi, Szabó, Krajnyák, Kovács R., Kovács G., Urr, Kovács E., Lakatos, Kovács Á. Vezetőedző: Lovas Norbert.

Gól: Luiggi (6.), Dróth (9., 27.), Enrique (11., 19.), Rutai (31.), illetve Maneca (9.), Öreglaki (27.), Kovács R. (36.).