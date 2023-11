Az elmúlt hét vége a megyei derbiké volt a különböző korosztályú utánpóltás focibajnokságokban. A Várda Labdarúgó Akadémia és a Nyíregyháza Spartacus három meccsen is találkozott. A 17 éveseknél a várdaiak nyertek, miként a 12 évesek találkozóján. A 13 éveseknél hazai, azaz nyíregyházi siker született.

A 19 esztendősöknél a kisvárdaiak a Tarpa SC csapatát látták vendégül és biztosan tartották otthon a három pontot. A várdaiaknál a 16 évesek hazai környezetben nyertek a Vidi ellen, a 14 évesek pedig értékes döntetlent értek el második helyen tanyázó vendég Honvéd ellen.

A Szpari 19 évesei egy ritkán látható öngóllal jutottak előnyhöz a vendég BVSC ellen, ám szünet után a vasutasok átrobogtak a mieinken és biztosan nyertek 5-1-re. Hasonló eredmény született a 14 évesek debreceni meccsén ahol a győztes Szpari volt a vendég. (Nyilatkozatok: kisvardafc.hu)

U 19. Kiemelt csoport

Várda Labdarúgó Akadémia–Tarpa SC 3–0 (3–0)

Várda LA: Márton Á. – Biljusz, Mavrodij (Kovács ), Klinfinszkij, Babják, Babics, Osztrovka, Kobeljas, Racskó (Scsadej), Puporka (Rózsa), Kancsij (Kiricsenko). Edző: Csernijenko Ruszlan.

Tarpa SC: Csicskan - Záhijev, Szojma, Lovcsikov, Mihalcsuk (Doloh), Kolesnyik (Kostik), Zajka (Bondarenko), Shved (Vinytkij), Boldizsár, Burdika, Soltis (Zolovetszkij). Edző: Volodimir Kulyk.

Gól: Racskó (10.), Kancsij (16.), Puporka (45+1.).

Csernijenko Ruszlan: – Az első félidőben jól játszott a csapat, amit elterveztünk sikerült is megvalósítanunk. A második játékrészben az ellenfél az eredmény miatt jobban jött előre, de csak egy-két lehetőségük volt. Összességében a kezünkben tartottuk a mérkőzést és megérdemelten nyert a csapat. Gratulálok a fiúknak, nagyon fontos győzelmet arattunk!

A piros mezes várdaiak biztosan nyertek a tarpai csapat ellen

Fotó: kisvardafc.hu





Alapcsoport

Nyíregyháza Spartacus-BVSC 1-5 (1-0)

Nyíregyháza: Harman - Ur, Bodnár, Zelicskovics (Veszeli), Karácsony (Tóth M.), Pók(Lupsa), Tóth N., Balogh (Turóczi), Lakóczi, Kárpátfalvi, Czimer. Edző: Balogh Zoltán.

Gól: Petroff (öngól, 25.), illetve Szilágyi (48.), Endrédi (53., 63.), Lents-Tóth (70.), Danka (86.).

U17. Kiemelt csoport

Nyíregyháza Spartacus–Várda Labdarúgó Akadémia 0–2 (0–1)

Spartacus: Barancic-Kovács, Jakab, Tóth M., Balogh, Bíró (Tóthszegi), Bora(Bakó), Hegedűs (Nagy), Pataki (Melich), Halász, Tran Ba, Dankó. Edző: Szatke Zoltán.

Várda LA: Tkacsenko – Borovszkij (Bobal), Csáki, Barati (Mavrodij), Prjamov (Erdős), Koljada, Kozma, Molnár , Fedorov (Csarkó), Csengeri (Milik), Rudik. Edző: Belényesi Miklós

Gól: Prjamov (34.), Milik (75.).

Belényesi Miklós: – Nagyon fontos győzelmet arattunk! Tudtuk, hogy a Nyíregyháza szervezett és egységes csapat, ezt be is bizonyította, játszott. Mi, amit megbeszéltünk, hogy nem kapunk gólt és megszerezzük a három pontot teljesítettük maradéktalanul. A játék akadozott, de azért voltak kiemelkedő teljesítmények. Gratulálok az egész csapatnak és a stábnak!



U16. Kiemelt csoport

Várda Labdarúgó Akadémia–Fehérvár FC 2–1 (2–0)

Várda LA: Mihajljuk – Horvát, Petics, Buda (Fedor), Lics (Király), Knisz (Bíró), Jazsik, Veprik, Piros, Amászta, Lupij. Edző: Márton István

Gól: Buda M. (5.), Veprik (11-esből, 11.), illetve Nimsz (89.)

Márton István: – Parádésan kezdtük a mérkőzést, sikerült kétgólos előnyre szert tennünk. Ezután alább hagyott a koncentráció és ki nem kényszerített hibákkal építettük le magunkat. A szünetben rendeztük a sorokat és hatalmas küzdeni tudással sikerült megőrizni az előnyünket amihez gratulálok a csapatnak!



U14. Kiemelt csoport

Várda Labdarúgó Akadémia–Honvéd-MFA 0–0

Várda LA: Székely K. – Suba, Gyarmati, Dovbak (Jurik), Dzsatalov (Szitnik), Tkacs, Helmeczi, Khizsnjak, Dovganics, Kravcsuk, Deniszov (Száraz ). Edző: Katona György.

Katona György: – Kicsivel több lehetőségünk volt a gólszerzésre, mint a Honvédnak, de összességében igazságos döntetlen született. Elől még jobban kell akarni a gólt, és akkor megtudjuk majd nyerni a jövőben az ilyen mérkőzéseket.

Alapcsoport, Észak-kelet

Debreceni EAC-Nyíregyháza Spartacus 1-5 (1-2)

Spartacus: Ágoston - Dankó (Lőrincz), Anda (Varga), Nagy, Papp, Villás, Kalló, Ferenc (Gönczör), Tútóczi, Czifra, Csáki. Edző: Deme Attila.

Gól: Hegedűs (23.), illetve Túróczi (13., 27.), Csáki (51.), Kalló (55.), Villás (80.).

U13. Észak-kelet

Nyíregyháza Spartacus FC–Várda Labdarúgó Akadémia 2–1 (0–0, 1–1, 1–1)

Spartacus: Varga - Kicsák, Ferenczi, Kosztyu, Sallai M., Sallai D., Madura, Oláh, Jacsó. Csere: Cservenyák (kapus),Muskóczki, Száfta, Kenyeres, Hanusi. Edző: Marcsek Zoltán.

Várda LA: Halász E. – Smilnjak, Sajtos, Csendes, Szpivák, Grica, Simkiv, Paronai, Kapitány. Csere: Szvisztyunov (kapus), Takács D., Kulik, Fedor O., Povhanics, Orgován Cs., Skurak, Popovics. Edző: Oláh Levente

Gól: Sallai D. (27.), Hanusi (70.), illetve Kulik (37.)

Oláh Levente: – Nem azt kaptam a mérkőzéstől, amit vártam, a Nyíregyháza egységesen védekezett és kontrákra rendezkedett be. Nem találtunk fogást a mélyen és zártan védekező házaik ellen, de még így is akadt három-négy nagy helyzetünk, ezekkel azonban nem tudtunk élni, és ellenfelünk kihasználva fizikális fölényét, két pontrúgás után is gólt szerzett, ezzel eldöntve a találkozó végkimenetelét.

U12. Észak-kelet

Nyíregyháza Spartacus FC–Várda Labdarúgó Akadémia 0–2 (0–0, 0–1, 0–1)

Spartacus: Veress - Spakker, Czidor, Varga, Kovács, Barta, Prodán, Tóth, Sipos. Csere: Heidinger, Nagy, Major, Szabó, Papp. Edző: Nemes Sándor.

Várda LA: Mészáros – Nagy, Tóth, Obsitos, Németh, Vaszilykiv, Osztroha, Beresnyák, Illés. Csere: Koszta, Varga, Balogh, Nagy , Sztolykó, Szabó. Edző: Baksa Zoltán

Gól: Németh B. (25.), Sztolykó (80.).

Baksa Zoltán: – Nem volt egyszerű mérkőzés, az ellenfél jól megszervezte a védekezését, amit nehezen tudtunk feltörni. Mezőnyben helyenként jobban, taktikusabban futballoztunk. Döntő fontosságú volt, hogy a kevés helyzetünkből kettőt sikerült gólra váltani. Pozitívum még, hogy kapott gól nélkül sikerült lejátszani a nyolcvan percet. Gratulálok a srácoknak, igazi csapatmunka volt!