Lassan, de biztosan közeledik az őszi szezon vége, a hétvégén a 13. fordulót rendezik a Nyír-Wetland vármegyei i. osztályú bajnokságban, a csapatoknak már csak három mérkőzésük maradt arra, hogy minél előkelőbb pozícióból vághassanak neki a február végi folytatásnak. Szombaton és vasárnap egyaránt négy találkozón indul útjára a labda.

Az elmúlt fordulóban Kótajban szenvedte el zsinórban hatodik vereségét a Vásárosnamény, a negatív széria nem maradt következmények nélkül, Bardi Gábor távozott a csapat éléről, helyére a Géczi István, Illés páros lépett, akiknek megbízatása egyelőre az ősz végéig szól. A rutinos duó a náluknál is gyengébben szereplő Ibrány ellen vezénylik először az övéiket. Ha már alsóháznál járunk, a Nyírmeggyes a Csengert látja vendégül, aligha kell ecsetelnünk, milyen fontos mérkőzés ez a hazaiak számára, hiszen közvetlen vetélytársaiknál egy mérkőzést többet játszva is négy, illetve hét pont a lemaradásuk. A vendégek eddig pontosan ötvenszázalékos teljesítménnyel rukkoltak elő, négy, négy győzelmül mellett, ugyanennyiszer végeztek döntetlenre és harminc rúgott góljuk mellett ugyanennyit kaptak. A legutóbbi három találkozóját is elveszítő Kemecse a Nyírbátort fogadja, Sánta Tibor együttese még nem játszott döntetlent az aktuális szezonban, nem biztos, hogy ezúttal boldogok lennének a pontosztozkodással. A Szpari második számú csapata a Nagyecseddel mérkőzik meg az örökösföldi komplexumban, a két gárda hasonlóan szerepel eddig, így hasonló erők csatája várható, amelyen vélhetően a jobban koncentráló csapat kerülhet ki győztesen.

A Nagykálló lassan belerázódott a vármegyei első osztály ritmusában, mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy legutóbbi három találkozóján kilenc pontot szerzett Homann Richárd együttese. Ezúttal azonban nem lesz egyszerű dolguk, hiszen az élbolyban nyomuló Tarpa érkezik hozzájuk. Hasonlóan nehéz feladat vár az utóbbi időben botladozó Kállósemjénre, amely az egyre jobb formában futballozó Mátészalkát fogadja. Előbbi gárda utóbbi négy mérkőzésén csupán négy pontot szerzett, míg a vendégek utoljára szeptember elején Mándokon veszítettek. Utóbbi gárda magabiztosan menetel, már öt pont az előnye üldözőivel szemben. Vasárnap Újfehértón mutatják, hogy nem véletlenül vezetik a bajnokságot. Alsóházi derbit rendeznek Nyírbélteken, ahol a Kótaj vizitál, az aktuális formák alapján a vendégek felé billen a mérleg nyelve.