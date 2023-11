Megszerezte második győzelmét az AQUA SE Nyíregyháza gyermek vízilabda csapata. Hazai medencében a Hódmezővásárhelyi VSE ellen nyert 12-8-ra, az Országos Utánpótlás bajnokság A2 osztály Keleti csoportjában. A serdülő csapat is visszatért a győzelem útjára és egy 8-7-es győzelemmel örvendeztette meg a szép számú hazai közönséget. Az utolsó negyed izgalmasra sikeredett, hiszen 7-4-el fordultak a csapatok a záró etapra, de a mérkőzés vége 8-7 lett a hazaiaknak. Az ifjúsági mérkőzés első két negyede szorosan alakult (6-5), azonban a félidő után beindult az AQUA és egy 6-2-es negyedet követően már kordában tartotta a mérkőzést, így megszerezte első győzelmét az idei bajnoki kiírás alapszakaszában.

– Fej-fej melletti kezdést követően, az első negyedben 2-3 után nagyszerűen játszottunk. Gyakorlatilag állva hagytuk ellenfelünket, hiszen zsinórban 6 gólt lőttünk, és a félidőre megnyugtató előnyre tettünk szert. Jókor jöttek a gólok, pl. az első negyed utolsó másodpercében is sikerült gólra váltani egy megúszást. A második negyedben fantasztikusan játszottunk, a jó védekezés mellett bátran támadtunk, és több megúszásos helyzetet is sikerült góllal befejezni. A folytatásban volt egy kis zavar, kapkodtunk, gyorsan akartunk gólokat lőni, emiatt némileg feljött a Hódmező, de a harmadik negyed második fele ismét a miénk volt – újabb 4 gól válasz nélkül. 12-5-el nyugodtan kezdhettük az utolsó negyedet, ebben a negyedben mindenki lehetőséget kapott a játékra, két újoncot is avattunk. Összességében jól teljesítettünk, bár az emberelőnyös helyzet kihasználással továbbra is gondjaink vannak. Gratulálok a csapatnak a második győzelemhez! Nem szeretnénk ennyinél megállni. A következő ellenfél Vác csapata lesz Budapesten, a Komjádi Uszodában – mondta Éder Zsolt a gyermek csapat edzője.

– Azt mondjuk, hogy a kötelező mérkőzések a legnehezebbek. Ez most be is igazolódott. A serdülők nem úgy játszottak, ahogy tudnak. Sok volt a hibánk és a végére magunkra húztuk ellenfelünket. Ezek most belefértek, de a Vác ellen nem fognak. Ki kell javítani a hibáinkat, hogy a következő mérkőzésen is győzelemért ugorjunk a medencébe. Az ifi csapat elérte a célját ezen a mérkőzésen és megszerezte az első győzelmét idén. A tizenöt lőtt gól jó, de a tizenegy kapott nem. Javítanunk kell védekezésen még mindig, de jól küzdöttünk és megérdemelten nyertünk. Gratulálok a srácoknak így kell tovább mennünk és ennek a győzelemnek erőt kell adni a csapatnak a továbbiakban – mondta Hatvani Péter a serdülő és ifi csapat edzője.

Eredmények

Gyermek: AQUA SE Nyíregyháza - Hódmezővásárhelyi VSE 12 – 8 (4-3, 4-0, 4-2, 0-3)

Góllövők: Simon D. 6, Maczkó M. 3, Kusnyér Á. 2, Tilki D.

Serdülő: AQUA SE Nyíregyháza - Hódmezővásárhelyi VSE 8 – 7 (3-2, 2-1, 2-1, 1-3)

Góllövők: Székely Á. 3, Dorogi L. 3, Virág Bo. ,Tolnai D.

Ifjúsági: AQUA SE Nyíregyháza - Hódmezővásárhelyi VSE 15 – 11 (2-2, 4-3, 6-2, 3-4)

Góllövők: Pelle L. 7, Radóczi B. 3, Székely Á. 2, Pettendi Sz. 2, Virág Bo.