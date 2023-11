Kiesős elől menekülő csapatnak nem lehet más célja, mint hogy a lehető legtöbb meccset megnyerje, pláne igaz ez akkor, ha hazai pályán játszik. Mint ismert, a Kisvárda Master Good abban a szerencsés helyzetben van, hogy egymást követő kilenc mérkőzésén a Várkerti Stadionban léphet pályára, így adott a feladat, hogy ebben a periódusban a „vonal fölé” kellene érnie.

Az MTK elleni összecsapás tökéletesen alkalmas volt arra, hogy végre meginduljon a csapat szekere. A várdaiak az elvártaknak megfelelő elszántsággal és a korábbiaknál kevesebb hibával futballoztak, Széles Imre és Branimir Cipetic góljával már 2–0-ra vezettek, ahonnan még felálltak a fővárosiak és egy góllal izgalmassá tették a meccset, de a hosszabbításban szép összjátékot követően Czékus Ádám eldöntötte az összecsapást (3–1).

– Nagyon görcsösen akartuk ezt a győzelmet, szerettük volna agresszívan kezdeni a meccset, de az MTK jobban startolt, mint mi – értékelt Feczkó Tamás, aki az első győzelmét aratta a kisvárdai kispadon. – Az biztos, hogy küzdöttünk, hajtottunk minden labdáért és a szerencse is sokszor mellettünk volt ezen a mérkőzésen. A második félidőben átszerveztük a védekezésünket, amivel stabilabbá váltunk.

– Nagyon örülök neki, hogy olyan játékosok rúgtak gólt, akik lelkének ez nagyon kellett – folytatta a mester. – Az volt a cél, hogy három gólt rúgjunk, amire egy éve nem volt példa a bajnokságban. Ezt elértük és volt még egy óriási ziccerünk is, de azt is látni kell, hogy kettő egynél az MTK-nak is volt két olyan helyzete, amivel kettő kettő lehetett volna a vége, ha Marci nem véd ilyen jól. Elmondtam a fiúknak, hogy a csapataim általában kilencven perc után, vagy legalábbis az utolsó negyedórában rúgdossák a gólokat. Ezúttal ez is megtörtént. Felemelő volt látni, ahogy harcolt a csapat és egymásért küzdött a pályán, még ha nem is játszottunk jól. Lehet közhely, de a helyzetünkben többet ér ez a győzelem, mint három pont.

A várdaiak szombaton a DVSC ellen folytatják a bajnokságot.

A labdarúgó NB I. állása

1. Paks 14 8 4 2 27-15 28

2. Ferencváros 13 8 2 3 35-16 26

3. Puskás Akadémia 14 6 6 2 23-17 24

4. DVSC 14 7 2 5 23-19 23

5. Fehérvár 14 6 3 5 28-23 21

6. Kecskemét 14 6 2 6 23-23 20

7. DVTK 14 6 2 6 21-21 20

8. Újpest 14 6 2 6 22-28 20

9. MTK 14 5 3 6 14-23 18

10. Mezőkövesd 13 4 1 8 17-22 13

11. ZTE 14 3 2 9 17-32 11

12. Kisvárda 14 3 1 10 14-25 10