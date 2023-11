Jól sikerült összecsapások után nehéz mérkőzések vártak a Nyírbátori SC-re, hiszen a csapat egymás után találkozott a Berettyóújfaluval és a Kecskeméttel. A Hajdú-Bihar vármegyeiek ellen helyt álltak a bátoriak, de nem jött össze a bravúr, így a „hírös” városban kellett volna javítani.

Az első félidő most is jól alakult, ám a hazaiak így is előnnyel mentek a szünetre, a második játékrész elején aztán gyors két góllal már 3–0-a volt az állás.

Innen óriási zárkózást mutatott be Elek Gergő együttese. A legutóbb megsérült Szentes-Bíró Tamás szerencsére vállalni tudta a játékot és a 32. percben nem akármilyen villanással hozta vissza a reményt: a válogatott játékos a kapust és egy védőt is kicselezve, kiszorított szögből a kapuba emelt. Az eset közben megsérült a nemrég Nyíregyházán is fantasztikusan védő Krajcsi Bence, a hazaiak pedig időt kértek. A középkezdés után alig több mint 15 másodperc telt el, máris újra örülhettek a bátoriak, mivel Csoma Alpár lövésébe a kapu előtt Szentes-Bíró beletette a lábát, ezzel a hálóba juttatta a labdát.

A 36. percben még izgalmasabbá vált azt összecsapás, amikor Bartha Balázs balról a rövid felsőbe bombázott (3–3). Sajnos a folytatásban összeszedte magát a Kecskemét, gyorsan újra előnybe került, majd azt is kihasználta, hogy a mindent egy lapra feltevő vendégek kapus nélküli játékban elveszítették a labdát a félpályánál (5–3).

Vármegyénk másik élvonalbeli futsalcsapata, az A’Stúdió Futsal Nyíregyháza pénteken 18.30-kor lép pályára az Aramis ellen.

Futsal: NB I., 13. forduló

Kecskemét–Nyírbátori SC 5–3 (1–0)

Kecskemét, v.: Kovács, Kovács (Blum).

Kecskemét: Krajcsi – Bíró, Kajtár, Suscsák, Tomics. Csere: Rigó, Hajnal, Bencsik, Pál, Haász, Nádudvari, Fekete, Szabó, Lehotai. Vezetőedző: Koós Károly.

Nyírbátor: Dobi – Szabó, Szentes-Bíró, Varga, Sánta. Csere: Vincze, Bartha, Hadházi, Csorvási, Orosz, Szucsányi, Csoma. Vezetőedző: Elek Gergő.

Gól: Suscsák (14., 21.), Pál (25.), Bíró (37., 40.), illetve Szentes-bíró (32., 32.), Bartha (36.).