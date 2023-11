Hogy van tartása a Nyíregyháza Spartacusnak azt már többször bizonyította azzal, hogy hátrányból fordította meg a mérkőzést. A bekapott gól nem törte meg őket, éppen ellenkezőleg, megsokszorozta erejüket és addig mentek, míg számukra kedvező fordulatot nem vett a mérkőzés. Szegeden például Nagy Dominik a 86. percben egalizált, az Ajka ellen is hátrányba kerültek, aztán jött Gresó Mátyás és Myke Ramos. Ezen a két mérkőzésen „csak” egygólos hátrányt kellett ledolgozniuk, vasárnap viszont alig félóra játék után már két góllal vezetett a házigazda Gyirmót, annak ellenére, hogy a vendégek vezettek veszélyesebb akciókat. Így Tímár Krisztiánnak volt mondanivalója az öltözőben.

– Az első félidőben sem játszottunk rosszul, nem ezzel volt a probléma – mondta lapunk érdeklődésére a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője.

– Megvoltak a helyzeteink, de az adódó lehetőségekkel jobban kell sáfárkodni. Gondolok itt elsősorban Myke Ramos helyzetére, de említhetem Géresi Krisztián felső kapufás lövését is. Nagyon fontos, hogy ki szerzi meg az első gólt – tette még hozzá.

Géresi kapufáját követően szinte ugyanolyan szituációból Madarász Márk megszerezte csapata második találatát.

– Szerencsésebben találta el a labdát, mint a mi játékosunk és pechünk volt a büntetőt eredményező szituációban is. Nem a mutatott játékkal volt a gond, nem kezdtünk rosszul és jól is alkalmazkodtunk, reagáltunk a nehéz talajú pályához. A két bekapott gól után nem éreztem pánikot a fiúkon, higgadtak tudtunk maradni. A második félidőre rendszert váltottunk és a cserék is jól szálltak be, taktikailag és erőnlétileg is ellenfelünk fölé kerekedtünk. Azt kértem a játékosoktól, hogy higgyenek abban, hogy képesek megfordítani az eredményt. Fontos, volt hogy minél előbb találjunk be, mert az visszahoz bennünket a mérkőzésbe.

Negyedóra kellett az első nyíregyházi találathoz, aztán beindult a henger és kétség sem férhetett ahhoz, hogy melyik a jobb csapata.

– Az, hogy kétgólos hátrány után egy félidő alatt négyet rúg a csapat, nagy lelki erőről tanúskodik, gratulálok a fiúknak – zárta Tímár Krisztián.

A Nyíregyháza Spartacus végig koncentrált, a mérkőzést végül Novák Csanád zárta le, aki sérüléséből az Ajka ellen tért vissza és ezúttal pár perc is elég volt neki a gólszerzéshez.

– Nagyon vártam már, hogy ismét pályára léphessek, egy játékos életében a legrosszabb időszak amikor sérülésből lábadozik. Kell még egy kis idő, hogy visszanyerjem a régi formámat, de így is arra törekszem, hogy hasznára legyek a csapatnak – mondta Novák Csanád.

– A mester azzal küldött pályára, hogy pontrúgásoknál hátul segítsek, mert arra számítottunk, hogy az egyenlítés érdekében nyomást gyakorolnak ránk. Ez nem így alakult, mert nálunk volt inkább a labda és egy szép akció végén sikerült befejelnek a labdát – fogalmazott a játékos.