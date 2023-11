A Fatum-Nyíregyháza miután a közelmúltban Veszprémben Magyar Kupa mérkőzésen, majd bajnoki találkozón Kaposváron lépett pályára, szerdán Romániában, a CSM Bucuresti vendégeként Challege Kupa-mérkőzést játszott. Mint az ismert a nyíregyházi csapat a sorozat előző körében a spanyol FP PRO Voley Andalucia gárdáját múlta felül összesítésben, míg román csapat ezzel a találkozóval kapcsolódott be a sorozatba.

A találkozó első két pontját ugyan a hazaiak szerezték, aztán felvette a fonalat a Fatum és oddsmesterekre rácáfolva jól tartotta magát. Olyannyira, hogy Ivana Jeremics pontjával először vezettek a mérkőzésen (10-11). Megrázta azonban magát a hazai gárda és egyik brazil légiósuk, Fernanda Correa vezetésével magukhoz ragadták a kezdeményezést. Galvao pontjával felcsillant még a remény egy szoros végjátékra (19-18),másként gondolta ezt azonban az amerikai légiós, Ashley Evans és a románok lezárták az első szettet.

Szorosan indult a második játszma is, Ivana Jeremics és Lászlop Alexandra pontjaival vezettünk is, aztán a folytatás másképpen alakult. Rákapcsoltak a románok, egy-két szép blokkot is bemutattak, Sobo pontjával pedig már kétszer annyinál jártak, mint ellenfelük (12-6). Innen már nem tudott visszakapaszkodni a Fatum, állandósult a különbség a csapatok között. A játszma utolsó nyíregyházi pontját Carabali szerezte, a házigazdák pedig a második játszmát is megnyerték.

Összekapta magát a harmadik felvonásra a Nyíregyháza, szorosan tapadt ellenfelére, aztán Antivero pontjával átvette a vezetést (6-7), majd Nina Kocics megduplázta az előnyt (8-10). Irányította a játékot Tomás Varga együttese, Carabali pontjával már néggyel vezettek (14-18). A különbséget még tudta növelni a Fatum, Lászlop Alexandra villanásával már héttel vezettek a mieink, Carabali blokkja zárta a játékrész, szépített a Nyíregyháza.

Újabb fordulatot sajnos már nem tartogatott a mérkőzés, a románok fokozatosan növelve előnyüket magabiztosan haladtak a mérkőzés megnyerése felé, Ikic pontjával már tíz volt közte (21-11). Innen még megrázta magát a Fatum, de erejéből csak a zárkózásra futotta. Visszavágó november 15-én a Continental Arénában.

CEV Challenge-kupa, a 16 közé jutásért, 1. mérkőzés

CM Bucuresti–Fatum–Nyíregyháza 3:1 (20, 18, -17, 18)

Bukarest, v.: Sztojanov (bolgár), Elezaj (bosnyák).

CSM Bukarest: Ikic 13, Sobo 13, Evans 7, Diouf 1, Correa 15, Zadorojnai 14. Csere: Guimares (liberó), Radu 5, Otet, Alexandru 1. Vezetőedző: Marius Vasile Macicasan.

Fatum-Nyíregyháza: Galvao 2, Jeremics 16, Lászlop 5, Kocics 12, Antivero 10, Carabali 9. Csere: Tóth (liberó). Vezetőedző: Tomás Varga.

A mérkőzés alakulása. 1. játszma (25 perc): 4–4, 9–9,18–15, 24–19. 2. játszma (24): 3–3, 11–6, 16–13, 23–16. 3. játszma (24): 3–3, 8–11, 14–18, 17–23. 4. játszma (25): 6–2, 11–4, 21–11, 24–18.