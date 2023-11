Az utóbbi napokban több bajnokság is téli pihenőre vonult, az első és másodosztályú együtteseink többsége azonban ezen a héten is pályára lép.

Pénteken két csapatunknak is szoríthatunk. A futsal NB I.-ben a Nyírbátori SC zsinórban elszenvedett négy vereség után próbál meg javítani a mérlegén. Elek Gergő fiainak erre meg is lesz minden lehetősége, ugyanis az utolsó előtti helyen álló PTE-PEAC-ot fogadják. A Fatum-Nyíregyházára is ráférne egy jó eredmény, ám röplabdázóinknak nem lesz könnyű dolga a szezont remekül kezdő, jelenleg negyedik MÁV Előre vendégeként.

A Kisvárda Master Good múlt héten fontos győzelmet aratott, vagyis sikerélmény után várhatja a DVSC elleni folytatást a labdarúgó NB I.-ben – a szabolcsiak továbbra is hazai pályán tehetnek azért, hogy elmozduljanak a kieső zónából. A Hübner Nyíregyháza BS-nek is az a célja, hogy minél előbb elhagyja az utolsó helyet, ehhez fontos lépés lenne szombaton a Cegléd legyőzése.

Heti sportprogram

Péntek

Futsal. NB I.: Nyírbátori SC–PTE-PEAC, Nyírbátor, 19.

Röplabda. Extraliga: MÁV Előre–Fatum-Nyíregyháza, Székesfehérvár, 19.

Szombat

Kosárlabda. NB I/B, Piros-csoport: CKE–Hübner Nyíregyháza BS, Cegléd, 17.

Labdarúgás. NB I.: Kisvárda Master Good–Debreceni VSC, Várkerti Stadion, 19.30.