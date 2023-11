Az évtizedes hagyomány nem szakad meg, idén is lesz OTP Bank Mikulás-futás. A Nyíregyházi Sportcentrum szervezésében rendezik meg az eseményt, december 2-án, szombaton az Atlétikai Centrumban.

– Ugyan tavaly elmaradt, de nagy múltra tekint vissza ez a rendezvényünk, amely elsősorban a gyerekeknek és a családoknak szól és méltán népszerű a nyíregyháziak körében – mondta az köszöntőjében Kőhalmi Richárd, a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetője a szerdai sajtótájékoztatón.

Az eseményt évek óta az OTP Bank támogatja.

– Örömmel álltunk a kezdeményezés mögé, mert illeszkedik a társadalmi szerepvállalási programunkba, hogy egy ilyen rendezvényhez tudunk társulni – fogalmazott Dankó Péter, OTP Bank Vállalati Ügyfélkapcsolati Igazgatója, aki azt is megemlítette, hogy egy-egy ilyen esemény őrzi a hagyományokat és összekapcsolja az embereket. Majd azt is hozzátette, hogy bízik abban, hogy az előző évekhez hasonlóan ezúttal is több ezren részt vesznek ­rajta.

Már reggel 9 órától várják a családokat, újdonság viszont, hogy érkezéskor regisztrálni kell és mindenki karszalagot kap.

– Mindenkit arra kérünk, hogy lehetőség szerint érkezzen időben, kollégáink folyamatosan végzik majd a regisztrációt, a karszalaggal pedig a tombolasorsoláson értékes ajándékokat lehet nyerni – mondta Dajka László főszervező.

Ami a versenyt illeti, a közös bemelegítés után különböző korosztályokban 400 métert kell teljesíteni a szabadtéri rekortánon, rossz idő esetén a verseny beköltözik az Atlétikai Centrum épületébe. Lesz ovis, iskolás és családi futás is, utóbbinál kézen fogva kell teljesíteni a távot. Az első három helyezettet minden korcsoportban serleggel díjazzák, de minden befutónak egyedi befutó éremmel kedveskednek a szervezők.

A számos meglepetés mellett a külső rekortánon a rendezvény alatt folyamatosan köröz majd a Mikulás Expressz és a Vidám Manók együttes is fellép.

Érdemes tehát kilátogatni a 10 órakor kezdődő ren­dezvényre, mert ez egy kellemes kikapcsolódás lesz gyermeknek és felnőttnek egyaránt.