Az elmúlt hétvégén ismét pályára léptek ifjú focistáink a különböző osztályú bajnokságokban a A legidősebbeknél a kisvárdaiak Pakson vitézkedtek és féltucat gólt szerezve nyertek. A tarpaiak a Vasast fogadták, a vendégek a második és az utolsó előtti percben szerzett gólokkal vitték el a három pontot. A Szpari fiataljai Kecskeméten léptek pályára és bár a szünetre előnnyel mentek a hazaiak fordítani tudtak.

A fiatalabbaknál, a tizenhét éveseknél a várdaiak nyertek a vendég paksiak ellen, a Szpari kikapott Kispesten. A 16 éveseknél a várdaiak vereséget szenvedtek Szombathelyen, a Szpari nyert a vendég Gyöngyös ellen. A tizenöt esztendősöknél a Várdai ikszelt a vendég Fradival, a Szpari pedig Kaposváron diadalmaskodott. A tizennégy éveseknél hazai pályán kaptak ki a mieink, a várdaiak a Puskástól, a Szpari a Gödöllőtől.

A legkisebbeknél a várdaiak a Loki fiataljait fogadták, a vendégek mindkét meccsen nyertek. A Szpari a Sajóvölgye együtteseit látta vendégül, a 13 évesek ikszeltek, a 12 évesek nyertek. (Nyilatkozatok: kisvardafc.hu)



U19. Kiemelt csoport

Paksi FC–Várda Labdarúgó Akadémia 1–6 (0–5)

Várda LA: Márton – Biljusz, Tenkács, Osztrovka (Kovács), Kobeljas, Babics, Mavrodij, Racskó (Kiricsenko), Klinfinszkij (Veress), Babják (Kozák), Puporka (Rózsa). Edző: Csernijenko Ruszlan

Gól: Szauer (83.), illetve Babics (20.), Puporka (22., 38., 44. és 54.), Babják (45.).Kiállítva: Biljusz (4.)

Csernijenko Ruszlan: – Volt egy meccstervünk, amit nagyon korán át kellett írni, hiszen gyorsan kiállították a játékosunkat. Emberhátrányban jól reagált a csapat a történtekre, ezt lehetett érezni kívülről is. A csapat megmutatta a mentális erejét, és az első félidőben el is döntöttük a mérkőzést. Gratulálok az egész csapatnak!

Tarpa SC-Vasas Kubala Akadémia 0-2 (0-1)

Tarpa SC: Csicskan - Záhikev, Bodnarenko (Slobidiany), Szojma, Lovcsikov, Kolesnyik, Vinnytikij, Shved, Boldizsás, Burdika, Zolotoveckij. Edző: Volodimir Kulyk.

Gól: Borgula (2.), Kovács (89.).

Alapcsoport

Kecskemét-Nyíregyháza Spartacus 3-2 (1-2)

Spartacus: Tóth Milán - Takács (Tóth Máté), Bodnár, Turóczi (Veszeli), Zelicskovics, Karácsony (Lupsa), Pók, Tóth N., Lakóczi, Kárpátfalvi, Czimer. Edző: Balogh Zoltán.

Gól: Balis (9.), Gondi (63., 64.), illetve Karácsony (5., 42.).

U17. Kiemelt csoport

Várda Labdarúgó Akadémia –Paksi FC 3–1 (2–0)

Várda LA: Tkacsenko – Borovszkij (Hodovanec), Csáki, Barati, Prjamov, Koljada (Mavrodi), Kozma , Csengeri, Fedorov (Pjilpljuk), Milik (Csarkó), Rudik. Edző: Belényesi Miklós.

Gól: Csengeri (32. és 67.), Prjamov (11-esből, 5.), illetve Soós (80.)

Belényesi Miklós: – Amit vártunk a Pakstól, azt kaptuk, szervezett és egységes csapat, ezért is nagy fegyvertény, hogy begyűjtöttük a három pontot. Gratulálok a csapatnak, nagyon fontos és értékes győzelmet arattunk, igazi nagybetűs csapatként játszottunk! A héten szinte csak problémákba ütköztünk, sérülés, betegség, alig tudtunk edzeni is a létszám miatt, ezért hatalmas elismerés a játékosoknak és a stábnak, óriási sportemberek, hogy ilyen szép győzelem lett belőle! Meg kell köszönnöm az edzőkollégáknak is, akiktől segítséget kaptunk és voltak minőségi játékosok a kispadon. Gratulálok a két fiatal bemutatkozó játékosunknak, Fedir Hodovanecnek és Oleh Pjilpjuknak, ha ilyen alázattal folytatják, akkor nagy értékei lesznek a várdai labdarúgásnak és szép jövő áll előttük.

A 17 évesek kiemelt csoportjában a kisvárdaiak biztosan nyertek a vendég paksiak ellen

Fotó: kisvardafc.hu



Honvéd MFA-Nyíregyháza Spartacus 4-1 (0-1)

Spartacus: Barancic-Kovács, Jakab, Tóth M., Balogh, Tóthszegi, Bíró (Ferenczi), Bakó (Makó), Tran Ba(Sós), Pataki, Halász, Dankó. Edző: Szatke Zoltán.

Gól: Bencsetler (48.), Szlovák (65.), Szelényi (66.), Kovács (86.), illetve Bíró (13.).

U16. Kiemelt csoport

Illés Akadémia-Haladás–Várda Labdarúgó Akadémia 4–2 (3–1)

Várda LA: Mihajljuk – Horvát, Bíró (Bobal), Buda , Lics (Fedor), Knisz, Jazsik (Király), Veprik (Ablonczy), Piros (Erdős), Amászta, Lupij. Edző: Márton István

Gól: Tóth (33.), Klement (39.), Krone (45.), Sipos-Kiss (93.), illetve Lupij (9.), Buda M. (60.).

Márton István: – Jól kezdtük a mérkőzést, az első tizenöt percben a gól mellett még rúgtunk két kapufát is és kihagytunk egy ziccert. Tanulság, hogy akkor kell lezárni a meccset, amikor lehetőség van rá. Ettől függetlenül még nem kell kikapni, de a sorozatos egyéni és koncentrációs hibákat nem bírjuk el, az összes többi csak magyarázkodásnak tűnne. Gratulálok a Szombathelynek!

Alapcsoport

Nyíregyháza Spartacus-Gyirmót 3-0 (3-0)

Spartacus: Ress - Vaidych, Molnár, Szabó, Bagoly, Melich, Kalán, Sándorfi (Ling), Máté,Kovács, Selymes (Polyák). Edző: Papp Ákos.

Gól: Melich (6.), Kalán (9., 13.).

U15. Kiemelt csoport

Várda Labdarúgó Akadémia –Ferencvárosi TC 2–2 (0–1)

Várda LA: Herc – Volvacs (Gombkötő), Osztroha, Fodor, Fidler (Szarvas), Budaházi (Harsányi), Hodovanec, Nagy, Szencsenkov, Pilipjuk, Kiss. Edző: Törtei Tamás

Gól: Nagy (47.), Fodor (60.), illetve Dani (33.), Kiss (77.).

Törtei Tamás: – Igazságos döntetlen született. Az első félidő visszafogott volt, a második félidőben viszont a két gól és a ziccerek már a mi javunkra billentették a mérleg nyelvét. Sajnos kiengedtük a kezünkből a vezetést. Összességében jó mérkőzést játszottunk.

Alapcsoport

Kaposvár-Nyíregyháza Spartacus 0-3 (0-1)

Spartacus: Simon - Majoros, Kondor, Villás, Hatházi, Király (Kosztyu), Uray (Jeles), Szenes, Juhász, Kiss (Novák), Kranyik (Böszörményi). Edző:Tudja Dávid.

Gól: Kranyik (28.), Böszörményi (42.), Juhász (62.).

U14. Kiemelt csoport

Várda Labdarúgó Akadémia –Puskás Akadémia FC 1–4 (1–3)

Várda LA: Székely – Suba, Gyarmati (Szitnik ), Dovbak (Jurik ), Helmeczi (Hadházi ), Dzsatalov (Tiscsenko ), Tkacs, Khizsnjak, Dovganics (Száraz, ), Kravcsuk, Deniszov. Edző: Katona György.

Gól: Dzsatalov (11-esből, 33.), illetve Jancsó (4. és 56.), Mészáros B. (27.), Gulyás (36.).

Katona György: – Fizikálisan még most is hatalmas a különbség, játékban talán közeledtünk egy kicsit. Gratulálunk a vendégeknek!

Alapcsoport

Nyíregyháza Spartacus-Gödöllő 0-3 (0-1)

Spartacus: Ágoston – Dankó (Anda), Nagy, Papp, Villás, Kalló (Ferenc), Túróczi (Lőrincz), Gönczör, Czifra (Varga), Császár, Csáki. Edző: Deme Attila.

Gól: Papp (öngól, 24.), Tóth-Bede (61.), Pénzes (69.).

U13. Észak-keleti csoport

Várda Labdarúgó Akadémia–DVSC 3–4 (2–1, 2–1, 2–1)

Várda LA: Halász – Smilnjak, Skurak, Csendes, Szpivák, Licz, Simkiv, Povhanics, Kapitány. Csere: Bódi L. (kapus), Grica, Takács D., Kulik, Orgován Cs., Paronai, Popovics. Edző: Oláh Levente.

Gól: Povhanics (2., 10., 35.), illetve Balogh (1.), Szabados (64.), Murgui (67.), Cziránku (73.).

Oláh Levente: – Utánpótlás szinten intenzív, jó iramú mérkőzést játszottunk a Debrecen csapatával. Jól játszottunk, rengeteg melót tettünk ebbe a mérkőzésbe, de sajnos a végére elfáradtunk és a fizikálisan erős vendégek, kicsikarták a győzelmet. A játék képe alapján nem érdemeltünk vereséget, minimum egy döntetlenre rászolgáltunk volna. Gratulálok a gyerekeknek, büszke vagyok rájuk a mai teljesítményük miatt!

Nyíregyháza Spartacus-Sajóvölgye Focisuli 2-2

Spartacus: Cservenyák – Nagy, Barta, Száfta, Gál, Kosztyu, Ferenczi, Kenyeres, Jacsó. Csere: Varga, Muskóczi, Hanusi, Kicsák, Varga, Madura, Nagy Zs., Oláh. Edző: Marcsek Zoltán.

Gól: Ferenczi (17.), Muskóczi (72.), illetve Bárány (13.), Cziránku (19.).

U12. Észak-keleti csoport

Várda Labdarúgó Akadémia–DVSC 1–4

Várda LA: Gyöngyösi - Obsitos, Balogh, Németh , Vaszilykiv, Sztolykó, Tóth, Osztroha, Beresnyák. Csere: Nagy, Koszta, Varga, Illés, Szabó. Edző: Baksa Zoltán

Gól: Németh (61.), illetve Gajdos (30. és 44.), Takács (69.), Tisza (71.).

Baksa Zoltán: – A mérkőzés nagy részében jól futballoztunk, rengeteg helyzetet tudtunk kialakítani, azonban ezen lehetőségek ki is maradtak, sok esetben az ellenfél önfeláldozó mentéseinek köszönhetően. Kapott góljainkat, ki nem kényszerített hibák előzték meg, amelyeket ellenfelünk profi módon kihasznált. Ezek a hibák egy ilyen kiélezett mérkőzésen nem férnek bele. Gratulálunk az ellenfélnek!

Nyíregyháza Spartacus-Sajóvölgye Focisuli 4-0

Spartacus: Veress - Kovács, Major, Fodor, Tóth, Sipos, Hengsperger, Czidor, Sinka. Csere: Torresan, Heidinger, Spekker, Hatházi, Nagy, Prodán, Szabó, Papp. Edző: Nemes Sándor.

Gól: Spekker (11.), Prodán (13., 64.), Sinka (30.).