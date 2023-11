A CEV Challenge Kupa selejtezőjében már véghez vitt egy bravúrt a Fatum-Nyíregyháza. Mint arra emlékezhetünk, a spanyol csapat ellen az első idegenben elveszített találkozó után hazai környezetben győztek a mieink, ezzel kiharcolva az aranyszettet, majd a győzelmet. A második játékkörben a román CSM Bukarest az ellenfél, amelytől 3–1-re kapott ki idegenben a nyírségi gárda, így a képlet adott, megint 3–0-ra vagy 3–1-re kell ahhoz győzni, hogy esély legyen a továbbjutásra.

Koncentrált játékra lesz szükség

Sajnos a rengeteg utazás – az egyesület kisbusza Veszprémtől Kaposváron át Romániáig száguldott – a legutóbbi Újpest elleni bajnokira már rányomta a bélyegét. A sorozatterhelés azonban már csak ilyen, szerdán pedig itt a következő feladat, a Bukarest elleni visszavágó. Döntő lesz a találkozón, hogy az első meccsen ponterősen játszó brazil Marjorie Correát, valamint Alexandra Sobot semlegesítsék a mieink, és hogy a blokkokban is felnőjenek a nyíregyháziak az ellenfelük mellé. Bár erősebb a Bukarest kerete, mint amilyen az ibériai alakulaté volt, koránt sem lehetetlen legyőzni őket, ehhez viszont végig koncentráltan kell röplabdázni.

Erős csapat érkezik

Az amerikai, japán, brazil, francia és török idegenlégiósokat is foglalkoztató bukaresti klub kalandos utat járt be az elmúlt években: a 2016-ban Challenge Kupa-győztes, 2018-ban román bajnok együttes egy évvel később megszűnt, majd tavaly újjáalakulva a bajnokságban hetedik lett, a mostani idénynek pedig komoly célokkal vágott neki, és eddig ezeket be is váltva jelenleg a második helyen áll hazája pontvadászatának tabelláján.

Sokat segíthet a hazai közeg

– Nem vár könnyű feladat a csapatra, hiszen egy nagyon erős ellenfél jön hozzánk – vezette fel a találkozót Tomás Varga, a Fatum-Nyíregyháza vezetőedzője. – Erős blokk és centerjátékot mutatott be az első összecsapáson a román gárda, erre készültünk, erre a gyakoroltunk a héten. Sokat játszottunk az elmúlt időszakban, de a lányok tisztában vannak azzal, hogy ezután a meccs után egy könnyebb periódus következik, így ennek megfelelően készen állnak arra, hogy mindent kitegyenek a pályára. Önbizalmat adhat a hazai pálya előnye, valamint az, hogy az Andalúzia ellen egyszer már megcsináltuk a bravúrt, megfordítottuk a párharcot.

A mérkőzést szerdán 18 órától a nyíregyházi Continental Arénában rendezik.