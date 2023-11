A nehéz helyzetben lévő Hübner Nyíregyháza BS a Piros-csoport egyik bajnokesélyes gárdájához, a MAFC-hoz utazott. Az előzmények alapján abszolút a hazaiak számítottak esélyesnek, és nem is okoztak csalódást szurkolóiknak, 19 ponttal győztek.

Pedig nem így indult ez a mérkőzés sem. A Cápák jól kezdtek, az első negyed végén még vezettek is, a nagyszünetre azonban már tizenkét pontos volt a hátrányuk. Ha bemennek megteremtett és könnyűnek tűnő lehetőségek, a Blue Sharks nem hogy hátránnyal, hanem előnnyel várhatta volna a folytatást. A második húsz percben már tartotta a különbséget az újbudai gárda, sőt, fokozatosan növelte is azt, kialakítva ezzel a 92–73-as végeredményt.

– Tudtam, hogy nehéz meccs lesz, hiszen a MAFC nagyon jó csapat – értékelt a nyíregyháziak szakmai igazgatója, Merim Mehmedovic. – Mi még alakulóban vagyunk, edzünk és küzdünk becsülettel, de nem mindig jön ki a lépés. Jól kezdtünk, de aztán – ahogy az eddigi összes meccsünkön – összeomlott a taktikánk, amit az ellenfél kihasznált, bedobták kintről a helyzeteiket, míg mi kihagytuk azokat, és ez döntőnek bizonyult.

A nyíregyháziaknál ezen a meccsen bemutatkozott egy új igazolás, a veszprémi nevelésű Glatz Soma. A hármas poszton bevethető, 197 centiméter magas kosaras 2003-as születésű, vagyis megfelel a fiatal szabálynak. Ez azért nagyon fontos, mert Végső Bálint szinte az egyedüli megoldás volt, az első nyolc meccsen átlagban több mint 35 percet játszott, két mérkőzésen végig a pályán volt. Glatz ezen a meccsen 14 perc alatt öt pontot és egy lepattanót jegyzett, valamint háromszor szabálytalankodtak ellene. Az U20-asok találkozóján 17 pontot, 12 lepattanót és 6 gólpasszt ért el.

Pozitívum Sioeli Vaiaingina ponterős játéka. Az új-zélandi légiós az első igazán jó meccsét produkálta a Blue Sharks-mezében, 35 pont mellett 10 lepattanót is betett a közösbe. Az arany középutat azonban meg kell találni abban, hogy a center erősségeit is kihasználja a csapat és a többieknek is jusson labda, Budapesten ugyanis hat pont volt a legtöbb, amit Vaianginán kívül dobott valaki – ezt Bus Iván, Végső Bálint, Völgyi Marcell és Tarján Izsák is elérte.

Az 1–8-as mérleggel utolsó Cápáknál tehát van még mit javítani, de a vasárnapi folytatás sem tűnik egyszerűbbnek a veretlen Vasas ellen.

Tovább hír, hogy megvan a Blue Sharks következő ellenfele a Hepp-kupában: a nyíregyháziak december 7-én 15 órától hazai pályán játszanak a Zöld-csoportos Tiszaújvárossal, a tét a legjobb nyolc közé jutás lesz.