A sorozatban három győzelemmel bíró Kecskemét otthonában vendégszerepel csütörtök este a Nyírbátori SC a férfi futsal NB I. tizenharmadik fordulójában. A vendéglátót fűti a visszavágás lehetősége, ugyanis augusztus közepén kisebb meglepetésre vereséggel távozott Bátorból.

Komoly sorozat következik

– Az előző, Berettyóújfalu elleni vereséget követően kaptak egy kis pihenőt a játékosok, a hétvégéjük szabad volt, mivel most egy nagyon komoly sorozatba kezdünk – mondta el lapunk megkeresésére Elek Gergő, a Nyírbátori SC vezetőedzője. – Kielemeztük a meccset, ahol egy ötperces periódustól eltekintve végig stabilan játszottunk. A héten azt helyeztük előtérbe, hogy próbáljuk azt megoldani, hogy ne legyenek üresjáratok. Ez jellemző volt az első kecskeméti meccsünkre is, habár azt kisebb meglepetésre sikerült megnyernünk. Az ellenfelünk 3–1-es stílusban játszik, fix centerekkel. Erre a specifikus dologra is igyekeztünk felkészülni. Nem is ezzel a találkozóval lesz a legfőbb probléma, hanem, hogy a kecskeméti meccset követően, hétfőn már Á’Stúdió Futsal Nyíregyháza következik, míg jövő pénteken az Aramishoz látogatunk, így a felkészülés tekintetében nem tudunk az elkövetkező időszakban túl sok mindenen változtatni. Ami probléma, hogy Hadházi Sándor beteg volt a napokban, valami hányásos vírust szedett össze, ami erőnlétileg igencsak megviselte, így biztos, hogy nem fog akkora szerepet kapni ezen a mérkőzésen. Sánta János is kihagyott néhány edzést, viszont Szentes Bíró Tamás sérülése rendbe jött.

Megfelelően felkészültek

– Összességében úgy gondolom, hogy megfelelően felkészültünk erre a meccsre, amely nagyon nehéz lesz, mivel az ellenfelünk kerete tele van válogatottakkal, ráadásul a hazai pálya is mellettük szól, sőt a nyírbátori fiaskó miatt fűti őket a visszavágás lehetősége is. Mindezek ellenére készen állunk arra, hogy minden tőlünk telhetőt megtegyünk a pontszerzés érdekében – zárta gondolatait a tréner.

Az összecsapást 18.30-tól rendezik a kecskeméti Messzi István Sportcsarnokban.

Futsal: NB I.

A bajnokság állása

1. Haladás 12 11 - 1 57-19 33

2. Veszprém 11 8 2 1 50-23 26

3. Berettyóújfalu 12 7 2 3 39-23 23

4. Kecskemét 12 7 2 3 46-32 23

5. Nyíregyháza 13 6 2 5 52-37 20

6. Nyírbátor 12 6 1 5 39-34 19

7. DEAC 12 4 4 4 34-30 16

8. Újpest 12 4 2 6 37-45 14

9. Aramis 12 4 2 6 32-45 14

10. Maglód 12 2 1 9 23-52 7

11. Pécs 12 2 1 9 17-53 7

12. MFA 12 1 1 10 23-56 4