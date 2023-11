Labdarúgás: vármegyei I. osztály, 14. forduló, edzői várakozások

Szombat

Nyírmeggyes (16)–Nyíregyháza II. (9.)

Siska Attila, a Nyírmeggyes edzője: – Nemrég láttam játszani a „kis” Szparit. Fiatal, lendületes, képzett játékosokból álló csapat, remek szakmai háttérrel és profi edzővel. Mit mondhatnék? Igyekszünk felkészülni úgy, hogy méltó ellenfelek legyünk.

Lengyel Roland, a Nyíregyháza II. edzője: – A pályaviszonyok nagy valószínűséggel befolyásolják majd a játék képét, de megpróbálunk alkalmazkodni. Biztosan nagy küzdelem lesz, sok párharccal, bízom benne, hogy ponttal, vagy pontokkal jövünk haza.

Csenger (8.)–Vásárosnamény (12.)

Juhász Ferenc, a Csenger edzője nem reagált a megkeresésünkre.

Géczi István, a Vásárosnamény játékos-edzője: – Ismét egy újabb kihívás a csapat számára, hiszen tudjuk, hogy nem lesz könnyű dolgunk Csengerben. Ha mindenki odateszi magát, akkor sikeresek lehetünk.

Mándok (1.)–Kállósemjén (5.)

Kocsis János, a Mándok edzője: – Nem vagyunk könnyű helyzetben. Bár nem szereztünk pontot a hétvégén, de mindenki bizonyította, hogy milyen karakterrel rendelkezik. Büszkék lehetünk arra, hogy ilyen emberek alkotják a mándoki csapatot. Az elmúlt napokban pozitív híreket kaptunk Tomi állapotáról, amely hozzájárul ahhoz, hogy győztesen hagyjuk a pályát.

Vologyimir Ovszijenko, a Kállósemjén játékos-edzője: – Nem vagyunk könnyű helyzetben, minden megteszünk a pozitív elérése érdekében.

Mátészalka (2.)–Kemecse (7.)

Kiss Tamás, a Mátészalka edzője: – Hétvégén egy futballt igazán játszani szerető és jól felkészített Kemecsét fogadunk. Játékosaimtól ugyanazt a hozzáállást szeretném látni, mint az elmúlt hetekben. Szeretnénk őszi utolsó hazai meccsünkön megörvendeztetni szurkolóinkat.

Sánta Tibor, a Kemecse edzője: – Idei utolsó idegenbeli mérkőzésünk következik. Jó pálya, jó ellenfél, ebből pedig egy nagyon jó mérkőzés lehet. Vagy nem…

Nyírbátor (6.)–Nagykálló (10.)

Erdei Zoltán, a Nyírbátor játékos-edzője: – A pályánk jelenlegi állapotát elnézve és a hétvégi időjárás előrejelzést figyelembe véve, úgy gondolom, hogy nehéz talajú pályára kell készülnünk, amelyen nem biztos, hogy a játék fog dominálni. Nem lehet azonban más a célunk, mint itthon tartani a három pontot.

Homann Richárd, a Nagykálló edzője: – Két nehéz meccsel zárunk, de szeretnénk még csipegetni a pontokból. Meglátjuk...

Tarpa (3.)–Nagyecsed (11.)

Bubis Iván, a Tarpa edzője: – Az őszi szezon utolsó hazai mérkőzésén szeretnénk eredményesen szerepelni szurkolóink előtt.

Harbula Balázs, a Nagyecsed edzője: – Jelenlegi helyzetünkben minden mérkőzés egy lehetőség a javításra. Megfelelő hozzáállás esetén még partiban is lehetünk műfüvön is.

Vasárnap

Ibrány (15.)–Nyírbéltek (13.)

Kiss Péter, az Ibrány játékos-edzője: – Nagyon fontos mérkőzés következik, hazai pályán szeretnénk győzelemmel zárni az őszi szezont.

Gyarmati András, a Nyírbéltek edzője: – Azt gondolom, hogy az elmúlt két hétben visszatértünk a helyes útra, amit szeretnék folytatni vasárnap is. Remélem mindenki átérzi a mérkőzés fontosságát és úgy készül.

Kótaj (14.)–Újfehértó (5.)

Seregi Mihály, a Kótaj edzője: – Egy nagyon jó játékosokból álló csapat érkezik hozzánk, ettől függetlenül hazai közönségünk előtt célunk a pontszerzés.

Madalina György, az Újfehértó edzője: – Az élbolyban tartozó csapatok ellen nagyszerű eredményeket értünk el. Úgy gondolom, hogy a vasárnapi mérkőzés lesz egyik legnehezebb feladatunk, amit meg kell oldanunk. Bízom a srácokban, remélem sikerülni fog.