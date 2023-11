Nem kezdődött jól a hét a Vásárosnamény számára, hiszen az MLSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Igazgatóságának versenybizottsága három pontot levont a beregi gárdától, miután az egyesület a Bozsik programban részt vevő U7-es korosztálya szeptember 23. és október 28. között három utánpótlástornán sem állt ki. Mindezek tudatában az őszi idény zárófordulójában egy alsóházi rangadón találja magát a egylet, amelyen a Nyírmeggyes csapatát fogadja, természetesen a győzelem reményében.

Érdekesebbnek ígérkezik a Nyírbátor és a Nagyecsed összecsapása. A vendéglátó összességében remek szezont fut, míg a Nagyecsedtől folyamatosan azt várjuk, hogy na majd most, ám egy-egy jobb teljesítményt követően mindig becsúszik náluk egy negatívabb hangvételű találkozó.

Kedvező helyzetben a Mándok

A listavezető Mándok sarkát igencsak tapossák a riválisok, így kis túlzással akár még létfontosságúnak is titulálható a csapat Kemecse elleni vendégjátéka, pláne annak ismeretében, hogy az elmúlt két játékkörben az Újfehértó és a Kállósemjén ellen is kapitulált a társaság.

Éppen ennek okán utazik vasárnap a három pontért Nagykállóba a Mátészalka, ugyanis Kiss Tamás tanítványai mindössze egyetlen ponttal vannak lemaradva a Mándok mögött, így vastagon benne lehet a pakliban, hogy krasznaiak telelnek a tabella élén.

Pontszámban még a Kállósemjén is beérheti a listavezetőt, s papíron a sérülésektől sújtott Kótaj ellen egyértelműen Vologyimir Ovszijenko csapata az esélyes, csakhogy a győzelmek számát, valamint a gólkülönbséget nézve vélhetően nekik nem lesz már esélyük az őszi elsőségre.

Az Újfehértó éppen a Kótajtól kapott ki az elmúlt hétvégén, ennek kozmetikázásaként pedig szeretné két vállra fektetni az Ibrány gárdáját, amely ha másban nem is, a hozzáállásban ezúttal is bízhat.

A pontszerzés reményében érkezik Nyírbéltekre a Csenger, Juhász Ferencék pedig küzdelmes összecsapásra számítva szeretnének pontot vagy pontokat csenni a Nyírségből.

Még a Tarpa is odaérhet

A forduló krónikájához hozzátartozik, hogy a Nyíregyháza Spartacus II.–Tarpa találkozót december 5-én rendezik meg, ami már csak azért is lehet érdekes, mivel egy körbeverés esetén akár még az is benne lehet a pakliban, hogy csak ekkor derül fény az őszi első kilétére, hiszen erre a titulusra a Tarpa is jó eséllyel pályázik.