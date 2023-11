A sportág harmadik vonalában az elmúlt hétvégén véget ért a bajnokság első fele, pihenésről azonban még szó sem lehet, hiszen két tavaszról előrehozott mérkőzés vár a csapatokra. A vasárnapi válogatott meccs miatt egy mérkőzés kivételével szombaton rendezik a 16. fordulót. A Kisvárda Master Good tartalékcsapata Hatvanban kezdi meg a „tavaszi” szezont.

– Az időjárási viszontagságokkal is meg kell küzdeni már ilyenkor, a sok eső miatt várhatóan újra sáros pálya vár ránk Hatvanban is. Az első fordulóban hazai pályán veszítettünk mostani ellenfelünkkel szemben, nyilván valamilyen szinten fűt bennünket a visszavágás vágya, de minden meccsen nyerni akarunk, amely csapattól korábban kikaptunk, az ellen fokozottan. Mégsem erre hegyezném ki a lényeget, hanem arra, csak akkor lehet esélyünk, ha alkalmazkodni tudunk a körülményekhez. Amennyiben nem, akkor sok jóra nem számíthatunk. Folyamatosan azt kérjük a játékosoktól, hogy futballozzanak, erre meg is vannak a variációink, de ezeket ilyenkor már a pályák állapota felülírja. Mindent megteszünk a jó eredményért, egyedül a kiállítása után eltiltott Kristófi Sándorra nem számíthatunk – mondta Gerliczki Máté, a Kisvárda II. edzője.

Új időszámítás kezdődött a Sényő FC Selyem-Ber csapatánál, a Fiumei Viktor, Imrő László edzőpárost Nagy Sándor váltotta a héten a kispadon. A rutinos szakember először idegenben a Karcag elleni vezeti csatába fiait.

– Aki ismert, tudja, hogy én mindig a győzelemben gondolkozok, ezt próbáltam átadni a csapatnak az eddig együtt töltött rövid idő alatt. A rendelkezésre álló felvételek alapján alaposan kielemeztük ellenfelünk játékát. Ismerjük gyengeségeiket és erősségeiket, ennek szellemében fogunk pályára lépni. Természetesen a győzelem a célunk, mint ahogy a három pontért lépünk majd pályára utolsó őszi mérkőzésünkön is – fogalmazott a kedden kinevezett szakember.