Szerdán, a Magyar Kupa 3. fordulójában a Vasas vendégeként kapcsolódott be a sorozatba a Kisvárda Maser Good SE. A találkozót a Sterbinszky Amália Sportcsarnok foglaltsága miatt Budaörsön rendezték. Józsa Krisztián csapatának kellemesen emlékei lehetnek erről a csarnokról, hiszen a közelmúltban itt szereztek bajnoki pontot a Budaörs ellen. A kisvárdai vezetőedző alaposan felforgatta csapatát, soha nem látott összeállításban kezdték a mérkőzést. Ennek dacára az Akijama, Novak, Szabó L., Siska, Makó kezdőhatos tetszetős, érett támadójátékot mutatott be, különösen Ajano volt elemében, akit nem tudtak tartani a Vasas védői, de a másik japán légiós is kitett magáért. Konkoly Csaba már a hetedik percben elhasználta első időkérési lehetőségét. Ezzel azonban nem tudta megtörni Siska Pálmáék lendületét, negyedóra elteltével kétszer annyi találatnál jártak, mint a piros-kékek. A folytatásban kicsit csökkent a koncentrációjuk és a Vasas nyitott védekezése is okozott némi zavart, Bucsi Lili beállása azonban új színt hozott a támadásokba. Szünetre nyolcgólos vendégelőnnyel vonultak pihenőre a csapatok.

Fordulás után fej fej mellett haladtak a csapatok, őrizte előnyét a Kisvárda. Egy idő után úgy tűnt, a Vasas beletörődött az eredménybe. A vendégek azonban nem elégedtek meg ennyivel, Torda Vanessa két bravúrját követően Akijama Natsumi értékesített büntetőjével már tíz volt közte, végeredményt pedig Gém Léna alakította ki. A Kisvárda még ilyen különbséggel is megérdemelten nyert és jutott tovább, mert mind játékban, mind akaratban felülmúlta ellenfelét. Ebből az önbizalom növelő sikerből lehet táplálkozni a két csapat vasárnap mérkőzésére, amelyen biztos, hogy Konkoly Csaba csapata nem fogja ilyen olcsón adni a bőrét.

Női Magyar Kupa, 3. forduló

Vasas–Kisvárda Master Good SE 24–36 (14–21)

Budaörs, 100 néző, v.: Héjja, Kónya. Vasas: Balogh – Domokos 2, Ferenczy 2, Juhász F. 1, Dombi L., Szilovics 2, Oláh 2. Csere: Zsigmond (kapus), Vámosi P. 1, Győrfi 2, Szűcsné Sirián 3, Gaschler 3, Lengyel 2, Boldizsár B., Fodor N. 1/1, Pénzes 3/1, Lengyel. Edző: Konkoly Csaba. Kisvárda: Torda – Akijama 11/6, Novak 4, Ajano 4, Szabó L. 3, Siska 2, Makó 1. Csere: Juhász G., Bucsi 4, Makkai 3, Roszoha, Kocsan 2, Gém 2, Micsevszki. Edző: Józsa Krisztián. Kiállítások: 4, illetve 8 perc. Hétméteresek: 3/2, illetve 6/6.